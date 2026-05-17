Shirur Police Firing Case: अष्टविनायक महामार्गावर थरारक पाठलाग, पोलिसांवर गोळीबार; रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांकडून स्पेशल सर्च ऑपरेशन

शिरूर : पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार करून पळून गेलेल्या दोघा हल्लेखोरांविरूद्ध रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी आज जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. सोनेसांगवी (ता. शिरूर) जवळील घनदाट झाडी व उसाच्या शेताचा आश्रय घेऊन हे हल्लेखोर काल रात्रीपासून लपून बसले असून, त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांची जादा कुमक तैनात करण्यात आली आहे..पिंपरी - चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील गुन्हे विरोधी पथकाचे गोरक्षनाथ बाळासाहेब बालवडकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनूसार शेखर संभाजी जाधव (वय २५, रा. शिक्रापूर, ता. शिरूर) याच्यासह त्याच्या साथीदाराविरूद्ध (नाव व पत्ता समजू शकला नाही) आज रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, हल्लेखोरांनी गुन्ह्यात वापरलेली दूचाकी (क्र. एमएच १२ डब्ल्यूजी ५१८५) देखील पोलिसांनी जप्त केली आहे. जाधव हा पोलिस दप्तरी नोंद असलेला सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरूद्ध भोसरी व दिघी पोलिस ठाण्यात अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गुन्हेगारीचे क्षेत्र सोडण्याविषयी सल्ला दिल्याच्या रागातून शेखर जाधव याने आपल्या तीन साथीदारांसह आपलाच मित्र असलेल्या करण रघुनाथ राठोड याला मारहाण केली व बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी चऱ्होली भागात त्याच्यावर गोळीबार करून तो पळून गेला होता. याप्रकरणी दिघी पोलिस ठाण्यात त्याच्यासह तिघांवर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हापासून पिंपरी - चिंचवड आयुक्तालयातील गुन्हे विरोधी पथकाचे पोलिस त्याच्या मागावर होते..सोनेसांगवी (ता. शिरूर) जवळील शेळके वस्तीजवळ जाधव आपल्या सहकाऱ्यासह लपून बसल्याचे समजताच पथकाने काल (ता. १६) रात्री साडेसहाच्या सुमारास या भागात सापळा लावला. पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलिसांची विशेष पथके या परिसरात आल्याचा सुगावा लागताच जाधव याने आपल्या सहकाऱ्यासह दूचाकीवरून सोनेसांगवीच्या दिशेने पळ काढला. अष्टविनायक महामार्गावर पोलिस वाहन व आरोपींच्या दूचाकीचा काही काळ थरारक पाठलाग चालू होता. दरम्यान, दूचाकी बंद पडल्याने आरोपींनी ती रस्त्यातच सोडून जवळील उसाच्या शेतात धूम ठोकली. त्यावेळी पोलिसांनीही वाहनातून उतरून त्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला असता जाधव याने 'ठोक ठोक या पोलिसांना' असे सांगताच जाधव सोबतच्या सहकाऱ्याने पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार केला. दरम्यान, पोलिसांनीही प्रत्युत्तरादाखल चार राऊंड फायर केले. मात्र, अंधार आणि दाट झाडी व उसाच्या शेतीचा आधार घेत हल्लेखोर पळून गेले..पुणे, पिंपरी - चिंचवड येथील विशेष पोलिस पथकांसह शिरूर व रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांची पथके हल्लेखोरांच्या शोधासाठी काल रात्रीपासून या परीसरात ठाण मांडून बसले असून, हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी आज आणखी कुमक वाढविण्यात आली. रांजणगाव गणपती जवळील अष्टविनायक महामार्ग, पिंपरी दुमाला, वाघाळे व सोनेसांगवी परीसरात मध्यरात्रीपर्यंत मोठा फौजफाटा तैनात होता. आज काही विशेष यंत्रणेमार्फतही हल्लेखोरांचा माग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. स्पेशल सर्च ऑपरेशनही राबविण्यात आले. सायंकाळी उशीरापर्यंत हल्लेखोरांचा ठावठिकाणा लागू शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.