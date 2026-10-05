पुणे

Baramati Crime : शेरेवाडी दुहेरी खूनाचा गुन्हा उघड....; नातलगानेच केला दुहेरी खून....

बारामती तालुक्यातील शेरेचीवाडी येथे 29 सप्टेंबर रोजी झालेल्या दोन ज्येष्ठ महिलांच्या खूनाचा पोलिसांनी उलगडा केला.
crime

crime

ESakal

मिलिंद संगई
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बारामती - तालुक्यातील शेरेचीवाडी येथे 29 सप्टेंबर रोजी झालेल्या दोन ज्येष्ठ महिलांच्या खूनाचा उलगडा पोलिसांनी केलेला असून यात नातेवाईक असलेल्या व्यक्तीनेच पैशांसाठी हा दुहेरी खून केल्याचे समोर आले आहे. इंदुमती मारुती लडकत व कृष्णाबाई कुंडलिक लडकत या दोन महिलांचा खून झाला होता. अवघ्या चार दिवसात पोलिसांनी या अत्यंत क्लिष्ट दुहेरी खूनाचा गुन्हा उघड केला.

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