Leopard : बिबट्याच्या भीतीने शेवाळवाडी, मांजरी परिसरही धास्तावला; दिवसाढवळ्या बिबट्याचे दर्शन

मांजरी - गेली काही महिन्यापासून बिबट्याच्या दहशतीने जिल्ह्यात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशातच गेली आठवडाभरापासून फुरसुंगी, मांजरी, शेवाळेवाडी, वडकी या परिसरात बिबट्याचे दिवसाढवळ्याही दर्शन घडू लागल्याने शहराच्या उंबरठ्यावरील हा परिसरही आता त्याच्या भीतीने धास्तावला आहे..गेल्या आठवड्यात फुरसुंगी जवळील सोनारपूल परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले होते. त्यानंतर दोन-तीन दिवसातच मांजरी शेवाळवाडी परिसरातील द्राक्ष संशोधन केंद्र जवळ भावरावस्ती भागात परवा रात्री व काल (ता.१३) दुपारी दीडच्या सुमारा रस्ता ओलांडत असताना बिबट्या दिसल्याचे ओंकार घाडगे यांच्यासह काही नागरिकांनी सांगितले..स्थानिक तरुणांनी तातडीने त्याचा फोटो काढून राहुल शेवाळे यांना पाठवला. शेवाळे यांनी हडपसर पोलिस ठाण्याचे प्रमुख संजय मोगले व वनपाल शीतल खेंडके यांना तातडीने घटनेची माहिती दिली. दरम्यान, मांजरी चौकीचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश कवळे, विजयकुमार ढाकणे तसेच, वनरक्षक प्रिया अंकेन यांनी भवरा वस्ती या ठिकाणी भेट देऊन बिबट्याचा वावर असणाऱ्या परिसरात पाहणी केली. परिसरात त्याचे ठसे मिळून आले..नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन पोलिस व वनाधिकाऱ्यांनी केले आहे. हा बिबट्या आता द्राक्ष संशोधन परिसरात दिसल्याचे महिला कामगारांनी दिली. तसेच काल रात्री अकरा वाजता हिंगणे वस्ती या ठिकाणीही काही महिलांनी बिबट्या पाहिला होता..'आम्हाला परिसरात कुठलेही ठसे मिळाले नाहीत. नागरिकांच्या सांगण्यावरून माहिती घेतली जात आहे. आजही परिसरात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पाहणी केली आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी. अफवांवर विश्वास ठेवू नये.'- सुरेश वरक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी.