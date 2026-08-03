Shewalwadi Jal Jeevan Mission: शेवाळवाडीतील जलजीवन योजनेत १०.८४ लाखांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप; सरपंच माधुरी शेटेंची चौकशीची मागणी

मंचर : शेवाळवाडी (ता. आंबेगाव )ग्रामपंचायतीच्या जलजीवन अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या घरगुती नळजोडणी योजनेत सुमारे १० लाख ८४ हजार ९८१ रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच तथा प्रशासक माधुरी विजय शेटे यांनी केला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..मंचर (ता.आंबेगाव)येथे रविवारी (ता.२)सध्याकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेटे बोलत होत्या.त्यांनी सांगितले की, हरघर जल योजनेतर्गत घराघरामध्ये नळजोडणी देण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेकडून ४१७ नळजोडीसाठी ता.३ जुलै २०२३ रोजी १२ लाख चार हजार ६२९ रुपयांचा निधी मंजूर केला.त्यापैकी ग्रामपंचायत शेवाळवाडी यांना ता.२९ ऑगस्ट २०२४ रोजी १० लाख ८४ हजार ८८१ रुपये वर्ग केला होता.सदर नळ जोड करताना सर्व घर मालकांनी व पाईपलाईन कनेक्शन घेताना होल व इतर लागणारे साहित्याचे खर्च व मजुरी सह स्वतः खर्च केले आहेत.या योजनेसाठी आलेला निधीचा एक रुपयाचाहि खर्च सदर योजनेसाठी केला नाही.तत्कालीन सरपंच तथा आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात,ग्रामसेवक राजाराम रणपिसे व ठेकेदार स्वप्नील घुले यांच्या संगन मताने परस्पर निधी काढून घेतला आहे. गावात प्रत्यक्षात २६४ नळ कनेक्शन दिले असताना कागदोपत्री ४१७ नळ कनेक्शन जोडणी दाखविण्यात आली आहे..सदर कामाचे मुल्यांकन आदेश नाहीत.जी ओ टॅग फोटो संबधित कार्यालयात पाठविले नाहीत. सदर शासकीय निधीचा अपहार केलेला असून तत्कालीन सरपंच,ग्रामसेवक व ठेकेदार यांच्यावर फसवणुकीचा व शासनाचा निधी परस्पर बळकावण्याचा गुन्हा दाखल करावा.अशी मागणी गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज यांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आलेली आहे.निवेदनासोबत १०० ग्रामस्थांच्या सह्या असून आम्ही नळ कनेक्शन साठी केलेला खर्च मिळावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे..आठ दिवसांत चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन पंचायत समिती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे शेटे यांनी सांगितले. निर्धारित मुदतीत चौकशी सुरू न झाल्यास ग्रामस्थांसह बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.