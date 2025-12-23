Pune News: साखरपुड्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत युवकाने संपवले जीवन; सणसवाडीत खळबळ

शिक्रापूर : सणसवाडी (ता.शिरूर) येथील रितेश बाजाबा हरगुडे या युवकाने गावातील विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. मयत रितेश याचा साखरपुडा कार्यक्रम होऊन चारच दिवस झाले असताना, त्याने आत्महत्या का केली, याबाबत शिक्रापूर पोलिस तपास करीत आहेत..याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, सणसवाडी (ता. शिरूर) येथील रितेश हरगुडे (वय २३) याचा चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा झाला होता. शुक्रवारी (ता. १९) पहाटेच्या सुमारास रितेश घरातून बाहेर गेल्याचे घरच्यांच्या लक्षात आले..तो अचानक बाहेर गेल्याने घरच्यांनी त्याला फोन करायला सुरवात केली. मात्र त्याने फोन न उचलल्याने कुटुंबीयांनी घरासमोरील सीसीटीव्ही तपासले. त्यात रितेश दिसत नसल्याने घरामागे शोध घेतला असता विहिरीमध्ये रितेशची चप्पल, मोबाईल दिसल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिली..जुन्या भांडणातून तिघांवर दहा जणांच्या टोळक्याचा चाकूने हल्ला.शिक्रापूर पोलिसांनी दखल घेऊन पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अग्निशमन दलाला पाचारण केले. अग्निशमन दलाचे शुभम चौधरी, दिग्विजय नलवडे, शुभम बढे, योगेश पाटील, मयूर गोसावी, अक्षय बाबर, अभिषेक पवार, सागर जानकर, लहू मुंडे, राजेंद्र फुंदे, आपदा मित्र वैभव निकाळजे, राहुल गायकवाड यांच्या मदतीने रितेशचा विहिरीमध्ये शोध घेतला असता त्याचा मृतदेह सापडला. याबाबत विश्वास हरगुडे यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.