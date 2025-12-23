Pune News: साखरपुड्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत युवकाने संपवले जीवन; सणसवाडीत खळबळ

पुणे

Shikrapur Crime News: सणसवाडी येथील २३ वर्षीय युवकाने गावातील विहिरीत उडी मारून जीवन संपवल्याची घटना उघडकीस. साखरपुडा होऊन अवघ्या चार दिवसांत घडलेल्या घटनेने परिसरात हळहळ.
सकाळ वृत्तसेवा
शिक्रापूर : सणसवाडी (ता.शिरूर) येथील रितेश बाजाबा हरगुडे या युवकाने गावातील विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. मयत रितेश याचा साखरपुडा कार्यक्रम होऊन चारच दिवस झाले असताना, त्याने आत्महत्या का केली, याबाबत शिक्रापूर पोलिस तपास करीत आहेत.

