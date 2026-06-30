पुणे

Census Honorarium: जुन्नर तालुका शिक्षक समितीकडून जनगणना मानधन तातडीने वितरित करण्याची मागणी

जनगणना मानधन तातडीने वितरित करण्याची जुन्नर तालुका शिक्षक समितीची मागणी; तहसीलदारांकडून वरिष्ठ पातळीवर पाठपुराव्याचे आश्वासन
Junnar Taluka Shikshak Samiti demands release of census work honorarium and relief from excessive election duties

Junnar Taluka Shikshak Samiti demands release of census work honorarium and relief from excessive election duties

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर : नुकत्याच पार पडलेल्या जनगणना कामाचे मानधन तसेच जिल्हास्तरीय फील्ड ट्रेनर आणि तालुकास्तरीय प्रशिक्षणाचे मानधन शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावे अशी मागणी जुन्नर तालुका शिक्षक समितीच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जुन्नरचे तहसीलदार बाळासाहेब सिरसाट यांना देण्यात आले असल्याची माहिती पुणे जिल्हा शिक्षक समितीचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब लांघी व तालुकाध्यक्ष राजेश दुरगुडे यांनी दिली.

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