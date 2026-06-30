Census Honorarium: जुन्नर तालुका शिक्षक समितीकडून जनगणना मानधन तातडीने वितरित करण्याची मागणी

जुन्नर : नुकत्याच पार पडलेल्या जनगणना कामाचे मानधन तसेच जिल्हास्तरीय फील्ड ट्रेनर आणि तालुकास्तरीय प्रशिक्षणाचे मानधन शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावे अशी मागणी जुन्नर तालुका शिक्षक समितीच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जुन्नरचे तहसीलदार बाळासाहेब सिरसाट यांना देण्यात आले असल्याची माहिती पुणे जिल्हा शिक्षक समितीचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब लांघी व तालुकाध्यक्ष राजेश दुरगुडे यांनी दिली. .समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणना कामाचे प्रलंबित मानधन लवकरात लवकर वितरित करावे, एसआयआर या निवडणूक संदर्भातील व्यापक कामामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत असल्याने या कामासाठी गावपातळीवर सहाय्यक व्यक्तींची नियुक्ती करून शिक्षकांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून द्यावी..समितीच्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करून वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन यावेळी तहसीलदार सिरसट यांनी दिले. यावेळी पुणे जिल्हा शिक्षक समितीचे सरचिटणीस राजेंद्र गारे, नामदेव मुंढे, सतीश बुळे, बाळासाहेब गोडे, विलास किरवे यांसह शिक्षक समितीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.