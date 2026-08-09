Environment Festival: शिंदवणे घाटात ग्रामदूतांचा ‘पर्यावरण संवर्धन महोत्सव’; ५० हजार चौ.फु. जलसंधारण, २५० देशी झाडांची लागवड

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : निसर्ग संवर्धनाचा संदेश केवळ शब्दांत न देता प्रत्यक्ष कृतीतून देत शिंदवणे घाट परिसरात महाराष्ट्रभरातील ग्रामदूतांनी अनोख्या पद्धतीने पर्यावरण संवर्धन महोत्सव साजरा केला. मायभू सेवा यात्रा २०२६ अंतर्गत आयोजित या तीन दिवसीय उपक्रमात महाराष्ट्रभरातून आलेल्या सुमारे २४० ग्रामदूतांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत पर्यावरण संवर्धनाचा आदर्श निर्माण केला.शिवम आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास प्रतिष्ठान कराड आणि ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशन,उरुळी कांचन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ७ ते ९ ऑगस्ट रोजी मायभू सेवा यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते..या यात्रेदरम्यान शिंदवणे घाट परिसरातील ऑक्सिजन पार्कमध्ये ग्रामदूतांनी श्रमदान केले. सुमारे ५० हजार चौरस फूट क्षेत्रावर जलसंधारणासाठी सलग समतल चर खोदण्यात आले.पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविणे,मृदासंवर्धन करणे आणि परिसरातील जलसाठा वाढविणे,हा प्रमुख उद्देश होता..जलसंधारणाच्या कामासोबतच परिसरात २५० देशी व फळझाडांची लागवड करण्यात आली.क्रांती दिन आणि लोकनायक बिरसा मुंडा जयंतीचे औचित्य साधून करण्यात आलेल्या या वृक्षारोपणातून देशी वृक्षांचे संवर्धन,जैवविविधतेचे जतन आणि भावी पिढ्यांसाठी हरित वारसा निर्माण करण्याचा संदेश देण्यात आला..सेवा यात्रेच्या तीनही दिवसांत शिवम प्रतिष्ठानचे संस्थापक तथा माजी सनदी अधिकारी इंद्रजित देशमुख (काकाजी) हे उपस्थित होते.त्यांनी समारोपात आजची तरुणाई या विषयावर प्रभावी विचार व्यक्त केले. हा उपक्रम पर्यावरण संवर्धनासाठी युवकांच्या सहभागाचे प्रभावी उदाहरण ठरला.सेवा यात्रेच्या समारोप प्रसंगी पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे वनश्री पुरस्कार प्राप्त अनंत तायडे संचालक,फोर्टीन ट्रीज फाऊंडेशन,खेड तसेच सागर शेलार,जिल्हा परिषद सदस्य,राहू-खामगाव गट यांना त्यांच्या विशेष योगदानाबद्दल ‘मायभू सेवा पुरस्कार २०२६’ प्रदान करून गौरविण्यात आले.ऋषीकेश भालेराव यांनी प्रास्ताविकातून मायभू सेवा यात्रेची भूमिका व उद्दिष्टे मांडली. यावेळी शैलेश गायकवाड आणि प्रमोद जाधव यांनी मनोगत व्यक्त करून ग्रामदूतांच्या सेवाभावाचे तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.कार्यक्रमाच्या शेवटी मनोज महाडीक यांनी उपस्थितांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.