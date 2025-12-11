पुणे

Ambegaon Accident : मंगरुळ पारगावजवळ दुचाकींची भीषण धडक; गणित शिक्षक मयूर घाडगे यांचा जागीच मृत्यू!

Road Accident : मंगरुळ पारगावजवळ दुचाकीची भीषण धडक बसून शिंगवे येथील तरुण शिक्षक मयूर घाडगे यांचे निधन झाले. शिक्षणक्षेत्रातील कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकाच्या अकाली जाण्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : शिंगवे (ता.आंबेगाव) येथील भैरवनाथ विद्यालयात कार्यरत असणारे शिक्षक मयुर गोपाळ घाडगे (वय २९) यांचे अपघाती निधन झाले,ही घटना गुरुवार (ता.११) रोजी सकाळी नऊ वाजता मंगरुळ पारगाव(ता.जुन्नर) गावानजीक घडली.

