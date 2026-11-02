Pune Road Accident: शिरूरमध्ये भीषण अपघात! अष्टविनायक महामार्गावर मोटारीच्या धडकेत दोन तरुणांचा मृत्यू; ओव्हरटेकचा प्रयत्न ठरला जीवघेणा

कवठे येमाई : अष्टविनायक महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, रविवारी (ता. १) रात्री उशिरा झालेल्या अपघातात दूचाकीवरील दोन तरुणांना जीव गमवावा लागला. मलठण (ता. शिरूर) गावच्या हद्दीत भरधाव मोटारीने दुचाकीला ठोकरले. अपघातानंतर मोटार घटनास्थळी सोडून चालकाने पलायन केले. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.अजय बाळू देवकर (वय २८, रा. कवठे येमाई, ता. शिरूर) व किरण अर्जुन चोरे (वय २४, रा. चोरे वस्ती, डोंगरगण, ता. शिरूर) अशी या अपघातातील मृतांची नावे आहेत. सुरेश मारुती चोरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी मोटार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मलठण बाजूकडून कवठे येमाईच्या दिशेने जाणाऱ्या मारुती सुझुकी एर्टिगा मोटारीने (क्र. एमएच ०३ ईएफ ६५५९) पुढे चाललेल्या वाहनाला ओव्हरटेक करताना समोरून येणाऱ्या होंडा युनिकॉर्न दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील दोन्ही तरुण गंभीर जखमी झाले. स्थानिक तरूणांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात हलविले, मात्र रूग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.अपघातानंतर मोटार चालकाने जखमींना मदत न करता किंवा पोलिसांना माहिती न देता मोटार घटनास्थळीच सोडून पळ काढला. या अपघात प्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात मोटार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद खटिंग पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.