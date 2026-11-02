पुणे

Pune Road Accident: शिरूरमध्ये भीषण अपघात! अष्टविनायक महामार्गावर मोटारीच्या धडकेत दोन तरुणांचा मृत्यू; ओव्हरटेकचा प्रयत्न ठरला जीवघेणा

Overtaking Attempt Turns Fatal on Ashtavinayak Highway: शिरूरमध्ये भीषण अपघात! अष्टविनायक महामार्गावर मोटारीच्या धडकेत दोन तरुणांचा मृत्यू
Pune Shirur Road Accident Two Young Men Die After Speeding Maruti Ertiga Hits Honda Unicorn Motorcycle at Malthan

Pune Shirur Road Accident Two Young Men Die After Speeding Maruti Ertiga Hits Honda Unicorn Motorcycle at Malthan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कवठे येमाई : अष्टविनायक महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, रविवारी (ता. १) रात्री उशिरा झालेल्या अपघातात दूचाकीवरील दोन तरुणांना जीव गमवावा लागला. मलठण (ता. शिरूर) गावच्या हद्दीत भरधाव मोटारीने दुचाकीला ठोकरले. अपघातानंतर मोटार घटनास्थळी सोडून चालकाने पलायन केले.

Loading content, please wait...
pune
accident
shirur
district
road accident
accident death
accident case