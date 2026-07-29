पुणे

Anna Bhau Sathe Memorial : अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी दादाभाऊ लोखंडे यांचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही कायम; विविध संघटनांचा पाठिंबा

अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी दादाभाऊ लोखंडे यांचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही कायम; महिला व विविध संघटनांचा ठाम पाठिंबा, ठोस कार्यवाहीची मागणी
shirur anna bhau sathe memorial hunger strike dadabhau lokhande lahuji shakti sena revenue department site inspection

shirur anna bhau sathe memorial hunger strike dadabhau lokhande lahuji shakti sena revenue department site inspection

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
Updated on

शिरूर : साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक उभारण्यासाठीच्या नियोजीत जागेची आज महसूल यंत्रणेने पाहणी करून पंचनामा केला. मात्र, केवळ पाहणी करून चालणार नाही, तर स्मारक उभारण्याबाबत ठोस कार्यवाही करावी, असा आग्रह धरत, लहूजी शक्ती सेनेचे पुणे जिल्हा कोअर कमिटीचे अध्यक्ष दादाभाऊ लोखंडे यांनी आपले उपोषण आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशीही चालूच ठेवले. आज या आंदोलनात महिला भगिनींनी सहभाग घेत लाक्षणिक उपोषण केले तर विविध संस्था - संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

Loading content, please wait...
pune
shirur
Protest
memorial movement
Anna Bhau Sathe

Related Stories

anna bhau sathe jayanti pune traffic diversion swargate sarasbaug jedhe chowk alternative routes pr patil pune traffic police
Anna Bhau Sathe Lekhan Prerna Din Maharashtra
Anna Bhau Sathe memorial hunger strike in Shirur by Lahuji Shakti Sena demanding memorial and welcome arch
Young Farmer Dies After Electric Shock from Agricultural Pump in Shirur