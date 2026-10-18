Pune Crime: शिरूर तालुक्यात संतापजनक घटना! सहा वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार; पालक कामावर गेले अन् काय घडलं?

शिरूर : खाऊच्या अमिषाने सहा वर्षांच्या चिमुरडीला घरात बोलवून अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आज सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली आहे. रोहिदास दत्तात्रेय वाकचौरे (वय ६५, मूळ रा. वासुंदे, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव असून, त्याच्याविरूद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले यांनी दिली. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, संशयित आरोपी कामाच्या निमीत्ताने शिरूर तालुक्यात वास्तव्यास आला असून, पिडीत मुलीचे कुटूंबिय त्यांच्या शेजारच्याच खोलीमध्ये भाड्याने राहावयास आहे. आज सकाळी पिडीत मुलीचे कुटूंबिय कामाच्या निमीत्ताने बाहेर गेले असताना वाकचौरे याने खाऊचे अमीष दाखवून तिला आपल्या खोलीत बोलावले व अत्याचार केला. .या छोट्या बालिकेला मारहाण करून धमकी दिल्याने ती घाबरून घरी आली व रडत बसली होती. दुसऱ्या एका शेजाऱ्याने तीच्या पालकांना याबाबत माहिती दिल्यानंतर त्यांनी घरी धाव घेतली असता, मुलीने अत्याचाराची माहिती दिली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...\rयानंतर पिडीत मुलीच्या पालकांनी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. या घटनेनंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन संशयित वाकचौरे याला ताब्यात घेतले. त्याच्याविरूद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती भोसले यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.