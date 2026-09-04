Alcohol Seized : गोवा राज्यातील विदेशी मद्यसाठा शिरूर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने केला जप्त; दोन वाहने ताब्यात

शिरूर - गोवा राज्यातील विदेशी मद्य महाराष्ट्रात आणून त्याची चढ्या दराने विक्री करण्याच्या उद्देशाने साठवून ठेवलेला २५ लाख ५१ हजार सहाशे पन्नास रुपयांचा मद्यसाठा शिरूर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने जप्त केला. कारेगाव-करडे रस्त्यालगत वृंदावन मंगल कार्यालयाजवळ गुरूवारी (ता. ३) पहाटे दीडच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली असून, मद्य वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी दोन वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली आहेत..संदीप नानाभाऊ रणपिसे (वय-४४, रा. पोंदेवाडी, ता.आंबेगाव) आणि रमेश कांताराम जगताप (वय-२५, रा. कारेगाव; मूळ रा. दानेवाडी, राजापूर, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पथकाने कारेगाव परिसरात सापळा रचून छापा टाकला. त्यावेळी गोवा राज्यात निर्मित व तेथे विक्रीसाठी असलेले विविध प्रकारचे विदेशी मद्याच्या बाटल्यांचे बॉक्स आढळून आले. त्यासोबत ट्रक (क्र. एमएच १२ आरएन ९९०७) आणि मोटार (एमएच १२ पीसी २९८२) ही दोन वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली..प्राथमिक चौकशीत परराज्यातून तुलनेने कमी दरात मद्य आणून महाराष्ट्रातील दराने विक्री करण्याचा तसेच महाराष्ट्रात विक्रीसाठी असलेल्या रिकाम्या बाटल्यांमध्ये मद्य भरून ते संबंधित कंपनीचेच असल्याचे भासवून विक्री करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोपींकडून सांगण्यात आल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने नमूद केले आहे..या प्रकरणी मुंबई दारूबंदी कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. घटनास्थळी पंचनामा करून दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली. दरम्यान, हे मद्य नेमके कोणाकडून खरेदी करण्यात आले, महाराष्ट्रात आणण्यासाठी कोणता मार्ग वापरण्यात आला आणि या व्यवहारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे. परराज्यातून मद्य आणून महाराष्ट्रात विक्री करणारे मोठे जाळे कार्यरत आहे का, याचाही तपास विभागाकडून केला जात आहे..ही कारवाई विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर, अधीक्षक आर. आर. कोले, उपअधीक्षक सुजित पाटील व गणेश कसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरूर विभागाचे निरीक्षक एम. एन. झेंडे यांच्या पथकाने केली. या कारवाईत दुय्यम निरीक्षक व्ही. व्ही. शिंदे, के. टी. डुंबरे, एस. एस. बाली, जवान बी. एस. रणसुरे, एम. पी. बनसोडे, एम. एस. पोटे तसेच महिला जवान यू. आर. वारे यांनी सहभाग घेतला. पुढील तपास निरीक्षक एम. एन. झेंडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.