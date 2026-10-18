Pune Crime: शिरूरच्या सराफ बाजारात हातचलाखी; सोनसाखळी खरेदीच्या बहाण्याने २.१७ लाखांचा दागिना लंपास

शिरूर : येथील सराफ बाजारातील एका सोन्या - चांदीच्या दुकानात सोनसाखळी खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आलेल्या दोन महिलांनी हातचलाखीने सुमारे सव्वादोन लाख रूपये किंमतीची सोनसाखळी चोरून नेली. ऐन सणासुदीच्या काळात घडलेल्या या प्रकाराने सराफ बाजारात खळबळ उडाली आहे. याबाबत राजेंद्र अरूण लोळगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी दोन महिलांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. या महिलांनी बुरखा घातलेला असल्याने त्यांची ओळख पटू शकली नाही. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, लोळगे यांचे सराफ बाजारातील सुभाष चौक परीसरात मळगंगा ज्वेलर्स नावाने सोन्या - चांदीच्या दागिन्यांची पेढी असून, काल सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास दोन महिला त्यांच्या पेढीवर सोनसाखळी खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आल्या. अर्धा तास त्यांनी दुकानातील कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या सोनसाखळ्या बघण्यासाठी म्हणून घेतल्या आणि परत दिल्या. .मात्र, याच दरम्यान, त्यांनी लोळगे व पेढीतील कर्मचाऱ्यांची नजर चुकवून हातचलाखीने सुमारे दीड तोळे वजनाची अंदाजे दोन लाख १७ हजार पाचशे रूपये किंमतीची सोनसाखळी चोरून नेली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...काही वेळाने हा प्रकार लक्षात आल्यावर लोळगे यांनी पेढीतील सीसीटीव्ही फूटेज तपासले असता, अनोळखी महिलांनी हातचलाखीने सोनसाखळी चोरून नेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तातडीने पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. याप्रकरणी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस हवालदार नीलेश शिंदे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.