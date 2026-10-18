पुणे

Pune Crime: शिरूरच्या सराफ बाजारात हातचलाखी; सोनसाखळी खरेदीच्या बहाण्याने २.१७ लाखांचा दागिना लंपास

Shirur Police Probe Gold Chain Theft at Malganga Jewellers: दागिने पाहता पाहता हातचलाखी? शिरूरच्या सराफ बाजारात सोनसाखळी चोरीचा प्रकार
Gold Chain Theft in Shirur Two Women Allegedly Use Sleight of Hand to Steal Jewellery Worth Over 2 Lakh Rupees

Gold Chain Theft in Shirur Two Women Allegedly Use Sleight of Hand to Steal Jewellery Worth Over 2 Lakh Rupees

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिरूर : येथील सराफ बाजारातील एका सोन्या - चांदीच्या दुकानात सोनसाखळी खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आलेल्या दोन महिलांनी हातचलाखीने सुमारे सव्वादोन लाख रूपये किंमतीची सोनसाखळी चोरून नेली. ऐन सणासुदीच्या काळात घडलेल्या या प्रकाराने सराफ बाजारात खळबळ उडाली आहे. याबाबत राजेंद्र अरूण लोळगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी दोन महिलांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. या महिलांनी बुरखा घातलेला असल्याने त्यांची ओळख पटू शकली नाही.

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