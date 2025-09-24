Ajit Pawar : शिरूर-खेड-कर्जत नवीन मार्ग होणार, नगर रस्त्यावरील कोंडी फुटणार; अजित पवारांनी घेतला आढावा

पुणे : नगर रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी शिरूर-खेड-कर्जत असा नवीन मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावित मार्गामुळे मराठवाडा येथून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक शिरूर-खेडमार्गे थेट कर्जतला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईला जाण्यासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध होणार आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाची बैठक झाली. त्यात कर्जत-भिमाशंकर-खेड-शिरूर हा नवीन महामार्ग करण्यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. त्यांनी प्रकल्पाला मान्यता मिळण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय आदी उपस्थित होते. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून फक्त कागदावरच असलेल्या या मार्गासाठी आता शासन दरबारी हालचाली सुरू झाल्या आहेत..Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठी २३ कक्षांची स्थापना.सद्यःस्थितीत मराठवाड्यातून येणाऱ्या वाहनांना चाकण-शिक्रापूर-तळेगावमार्गे मुंबईला जावे लागते. चाकण आणि शिरूर येथील ‘एमआयडीसी’मुळेपान नगर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी असते. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जाण्यासाठी सध्या एकच मार्ग अस्तित्वात आहे. त्याला पर्याय म्हणून हा नवीन मार्ग पुढे आला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सर्व प्रमुख कॉरिडॉर हे मुंबईशी जोडलेले असणे ही प्राथमिक गरज आहे..मराठवाड्याचा मोठा भाग आणि अहिल्यानगर या क्षेत्रातील मुंबईला जाणारी वाहतूक मुख्यतः पुणेमार्गे जाते. या वाहतुकीचा थेट परिणाम पुणे-शिरूर रस्ता भागातील वाहतूक कोंडीवर होतो. नगर रस्त्यावरील ही कोंडी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला होता. त्यानुसार शिरूरमार्गे थेट कर्जतला जाणाऱ्या रस्त्याचा एक पर्याय समोर आला. मल्टिनोडल कॉरिडॉर म्हणून हा मार्ग ओळखला जाणार असून, हा मार्ग चारपदरी असेल आहे..पाबळ-राजगुरुनगर शिरवलीमार्गेशिरूर-पाबळ-राजगुरुनगर-शिरवलीमार्गे पाईट-वांद्रे-कर्जत असा प्रस्तावप्रस्तावित मार्ग सुमारे १३५ किलोमीटरचाकर्जत मार्ग पुढे पनवेल-उरणला जोडला जाणारनवीन मार्गामुळे मुंबईला जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग उपलब्धया मार्गामुळे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला चालना मिळणारभूसंपादन तसेच रस्ते बांधण्यासाठी सुमारे १२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षितया प्रकल्पासाठी ६७० हेक्टर जागेचे संपादन करावे लागणारबीओटी तत्त्वावर प्रकल्पाची उभारणीया मार्गावर पाच बोगदे असणारसहा मोठे पूल, ४८ लहान पूल असणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.