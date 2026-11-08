Pune News: शिरूरमध्ये लक्ष्मीपूजनाचा शाही थाट! सराफ कट्ट्यावर नोटा, दागिने अन् धनधान्याची विधिवत पूजा

शिरूर : नोटा, दागिने, धनधान्यासह लक्ष्मीच्या असंख्य प्रतिकांचे पूजन... शाही वस्त्रालंकारांनी सजलेले कुटूंबिय... कुठे वह्यांची पूजा तर कुठे गादी पूजन... सनईचे मंजूळ सूर आणि मंत्रोच्चारासह भजन, आरतीचे सुश्राव्य स्वर... दिवाळीतील महत्वाचा दिवस असलेल्या लक्ष्मीपूजनाचा शाही सोहळा शहरातील बाजारपेठा आणि विशेषतः सराफ कट्ट्यावर विशेषत्वाने रंगला. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दीपावलीच्या सोहळ्याला गेल्या चार - पाच दिवसांपासून सुरवात होऊनही खऱ्या अर्थाने आज लक्ष्मीपूजनानेच बाजारपेठांना झळाळी लाभली. दुकाने, अस्थापना, शोरूम्सवर केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई, फुलमाळांनी सजलेले बंगले आणि असंख्य पणत्यांच्या तेजोमय प्रकाशाने उजळलेल्या घरांमुळे आणि ठिकठिकाणी डोलणाऱ्या आकाश कंदीलांमुळे प्रकाशाच्या या सणाला वेगळीच झळाळी मिळाली. लक्ष्मीपूजनाचा रंगतदार थाट बाजारपेठांतून विशेषत्वाने दिसून आला. सराफ बाजारात या सोहळ्याला आणि लक्ष्मीपूजनाला शाही थाट लाभल्याचे प्रकर्षाने दिसत होते. .सराफ बाजारांतून दागदागिने, चलनी नोटा, चोपडी पूजन, लक्ष्मीची प्रतिके म्हणून काही ठिकाणी प्रतिमा तर काही ठिकाणी केरसुनी, लक्ष्मीच्या मातीच्या - चांदीच्या मूर्ती, दुकानांतील महत्वाच्या साहित्यांची यशासांग पूजा करण्यात आली. व्यापारी पेठांत पारंपारिक वेषात सर्व कुटूंबिय लक्ष्मीपूजनात सहभागी झाल्याचे दिसले..\rशहरात सोन्या - चांदीच्या पेढ्यांबरोबरच, वस्त्रप्रावरणांची दुकाने, दूचाकी - चारचाकी मोटारींची शोरूम्स, किराणा मालाची दुकाने या ठिकाणी विधीवत लक्ष्मीपूजन केल्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. आज सायंकाळी उशिरापर्यंत बाजारपेठेत कपडे, किराणा, पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी नागरीकांची मोठी गर्दी होती. सायंकाळी सहानंतर लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त असल्याने खरेदी करून घर गाठण्याकडे ग्राहकांची ओढ विशेषत्वाने दिसत होती..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.विविध प्रकारचे साहित्य, कपडे, किराणा, फटाके खरेदी करून ग्राहक आपापल्या घरी व गावी परतल्यानंतर सायंकाळी सातनंतर बाजारपेठेतील गर्दी बऱ्यापैकी कमी झाली. त्यानंतर व्यापारी बांधवांनी दुकानांमधून पूजा थाटली. रात्री उशिरापर्यंत लक्ष्मीपूजनाचे सोहळे ठिकठिकाणी चालू होते. रात्री उशिरा प्रामुख्याने वाहनांच्या पूजा, कार्यालयीन पूजा चालू होत्या. घरांघरांतून चालू असलेल्या लक्ष्मीपूजनाच्या पारंपारिक सोहळ्यात कुटूंबियांसह अबालवृद्ध, लहान मुले सहभागी झाल्याचे दिसत होते. मातीच्या बोषक्यांमधे लाह्या - बत्तासे वाहून यथासांग पूजा करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.