पुणे

Shirur Firing: शिरूरमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गोळीबार; पूर्ववैमनस्यातून बिअर बार चालक तरुणाची हत्या

शिरूरच्या लाटेआळीतील भरवस्तीत पहाटे गोळीबार; पूर्ववैमनस्यातून बिअर बार चालक तरुणाचा मृत्यू, शहरात तणावाचे वातावरण
Firing Incident in Shirur: Murder of Harish Gangawane

Firing Incident in Shirur: Murder of Harish Gangawane

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
Updated on

शिरूर : येथील लाटेआळी परिसरात आज सकाळी गोळीबाराचा थरार घडला. पूर्ववैमनस्यातून तिघांनी केलेल्या गोळीबारात एका तरूणाचा मृत्यु झाला. सकाळी साडेसहाच्या सुमारास शहरातील भरवस्तीत घडलेल्या या गोळीबारामुळे खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
fire
Fire Accident
Fire and Safety Association
firearm incidents in villages
firearm incident in Chinchwad
firearm laws India
Eric Slavin Pentagon firing
Marathi News Esakal
www.esakal.com