Shirur Firing: शिरूरमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गोळीबार; पूर्ववैमनस्यातून बिअर बार चालक तरुणाची हत्या

शिरूर : येथील लाटेआळी परिसरात आज सकाळी गोळीबाराचा थरार घडला. पूर्ववैमनस्यातून तिघांनी केलेल्या गोळीबारात एका तरूणाचा मृत्यु झाला. सकाळी साडेसहाच्या सुमारास शहरातील भरवस्तीत घडलेल्या या गोळीबारामुळे खळबळ उडाली. .हरिश उर्फ हरी दादाभाऊ गंगावणे (वय ३३, रा. प्रितम प्रकाश नगर, शिरूर) असे गोळीबारात मृत्युमूखी पडलेल्या तरूणाचे नाव असून, रोहित रवींद्र सोनवणे (वय २६, रा. करडे, ता. शिरूर), अनिकेत विलास गव्हाणे (वय २३) व आदित्य पिंटू पवार (वय २४, दोघे रा. गव्हाणेवाडी, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) यांनी हा हल्ला केला असल्याचे पोलिस तपासातून निष्पन्न झाले असल्याची माहिती शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले व शिरूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी दिली. ऐन गणेशोत्सवात घडलेल्या या गोळीबाराच्या घटनेनंतर शहरात तणावाचे वातावरण पसरले असून, ज्या परीसरात ही घटना घडली त्या लाटेआळी, ज्या भागात मृत गंगावणे वास्तव्यास होता त्या प्रितम प्रकाश नगर व कामाठीपूरा परिसरात तातडीने पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, मृत हरिष गंगावणे हा शहरात एक बिअर बार चालवीत होता. सहा महिन्यांपूर्वी रोहित सोनवणे व अनिकेत गव्हाणे हे दारू पिण्यासाठी तेथे गेले असता, बीलाचे पैसे देण्यावरून त्यांच्यात वाद झाला. त्यावेळी गंगावणे याने सोनवणे व गव्हाणे यांना मारहाण केली होती. याच मारहाणीचा राग त्यांनी मनात धरला होता. काल मध्यरात्रीच्या सुमारास लाटेआळीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आझाद सोशल फाऊंडेनच्या गणेशोत्सव मंडळाजवळ मृत गंगावणे व आरोपी समोरासमोर आले असता, त्यांच्यात बाचाबाची व शिवीगाळ झाली. त्याचदरम्यान, गस्तीवरील पोलिस वाहन तेथून जात असल्याने त्यांनी तसेच मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या तरूणांना समजावून सांगत वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या वादाची माहिती रोहित सोनवणे याचे मामा सागर कांबळे यांना देण्यासाठी हरिष गंगावणे हा मित्र अजिंक्य जगताप व राहुल मिरे यांच्यासह सकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्यांच्या लाटेआळीतील घरी गेला. त्यावेळी गंगावणे व त्याच्या मित्रांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सागर कांबळे यांनी रोहितशी संपर्क साधून भांडणे न करण्याबाबत बजावले..दरम्यान, काही वेळाने कांबळे यांच्या घरातून बाहेर पडून आपल्या दूचाकीवरून मित्रांसह निघालेल्या हरिष गंगावणेवर तेथेच दबा धरून बसलेल्या रोहित सोनवणे, अनिकेत गव्हाणे व आदित्य पवार यांनी हल्ला केला. सोनवणे व गव्हाणे यांच्या हातात गावठी बनावटीची पिस्तुले होती. सोनवणे याने अगदी जवळून गंगावणे याच्यावर दोन गोळ्या झाडल्या. त्यातील एक गोळी कानामागून थेट मानेत शिरली. एक दंडाला चाटून गेली. या हल्ल्यानंतर गंगावणे हा दूचाकीसह कोसळला. तेव्हा स्थानिक नागरीकांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता मिरे याच्या दिशेने एक व दहशतीसाठी हवेत गोळीबार करीत हल्लेखोर दूचाकीवरून पसार झाले..या थरारक घटनेची माहिती मिळताच शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांनी फौजफाट्यासह घटनास्थळी भेट दिली. हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी तातडीने परीसराची नाकेबंदी करण्यात आली. मात्र, हल्लेखोरांचा ठावठिकाणा लागू शकला नाही. घटनास्थळाचा पंचनामा केल्यानंतर परीसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यात आले. त्यातून हा हल्ला रोहित सोनवणे, अनिकेत गव्हाणे व आदित्य पवार यांनी केल्याच्या निष्कर्षाप्रत पोलिस आले असून, हल्ल्यानंतर पळून गेलेल्या संशयितांचा तीन पोलिस पथकांमार्फत शोध घेतला जात असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी भोसले यांनी दिली. दरम्यान, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांनीही पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांच्या पथकामार्फतही समांतर तपास सुरू करण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक लॅबचे पथकही घटनास्थळी दाखल झाले..या हल्ल्यानंतर जखमी अवस्थेतील हरिष गंगावणे याला येथील खासगी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, पुढील उपचारासाठी पुण्यातील रूग्णालयात हलविण्यात येत असतानाच त्याचा मृत्यु झाला. दरम्यान, या गंभीर हल्ल्याच्या घटनेनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून गंगावणे याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पुण्यातील ससून रूग्णालयात हलविण्यात आला असून, या हल्लाप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत चालू होती. हल्लेखोरांनी आपल्याकडील दोन पिस्तूलांतून तीन ते चार राऊंड फायर केले असून, घटनास्थळी दोन मोकळ्या पुंगळ्या मिळाल्या आहेत. एक गोळी मृत गंगावणे याच्या कानामागून शरीरात घुसून मानेत अडकली असल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले असल्याचे भोसले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.