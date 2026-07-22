Shirur Leopard Attack: शिरूर तालुक्यातील पिंपळसूटी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये पाच वर्षे चिमुकलीचा मृत्यू

शिरूर तालुक्यातील पिंपळसूटी येथील फलके मळा परिसरात आज मध्य रात्री पावणे तीन वाजता घराच्या गोठ्यामध्ये आईवडिलांबरोबर झोपलेल्या पाच ते सहा वर्ष चिमुकलीला बिबट्याने हल्ला करून उचलून नेले यामध्ये तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने पिंपळसुटी व शिरूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..भाग्यश्री संदीप वारे (वय ५ वर्ष रा. पाथर्डी जि.आल्हिल्यानगर) असे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या चिमुकलीचे नाव आहे. पहाटेच्या साखर झोपेमध्ये बिबट्याने मुलीवर केलेला हल्ला आणि आई-वडिलांचा एकच टाहो यामुळे या परिसरात मध्यरात्री भीतीचे वातावरण व खळबळ उडाली होती..बिबट्याचे हल्ले पुन्हा सुरू झाल्याने नागरिकांनी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून लवकरात लवकर या भागात बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. पिंपळसूटी परिसरात याअगोदर रक्षा अजय निकम (वय ४ वर्षे ) बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युझाला होता त्यानंतर पुन्हा एकदा बिबट्याच्या हल्ल्यात दुसऱ्या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..FIFA World Cup: अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंवर निलंबनाची मोठी कारवाई?; स्पेनच्या खेळाडूंवरील हल्ला महागात पडणार.पिंपळसूटी फलके मळा येथे रात्री जेवण झाल्यानंतर वारे कुटुंब गोठ्यात झोपले होते.आज २२ जुलै रात्री पावणेतीन च्या दरम्यान मुलीचा ओरडण्याचा आवाज आला असता तिचे आईवडील जागे झाले यावेळी बिबट्या भाग्यश्रीला फरफटत नेत होता यावेळी तिच्या आई-वडिलांनी आरडाओरडा केला परंतु बिबट्याने मुलीसह उसाच्या शेतात धूम ठोकली होती. आरडाओरडा केल्यानंतर मुलीचा वन विभाग कर्मचारी व ग्रामस्थांच्या मदतीने शोध घेऊन घरापासून 50 मीटरच्या अंतरावर मुलीचा मृत्यू देह उसाच्या शेतात आढळून आला. त्यानंतर तिला शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे..वारे कुटुंब पिंपळसूटी येथील मच्छिंद्र प्रल्हाद भोसले यांच्या कडे कामाला होते. पिंपळसूटी परिसरामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्यांची संख्या वाढत आहे. रात्री दिवसा कधी बिबट्याचे शेतामध्ये दर्शन होत आहे. पशुधनांवर नियमित हल्ले होत आहे. मागील वर्षी एका चिमुकलीला तर आज एका चिमुकलेचा असाच बिबट्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी अंत झाला आहे. आता या बिबट्यांना मारण्याची परवानगी शासनाने शेतकऱ्यांना द्यावी. आता किती मृत्यू सरकार पाहणार आहे असा सवाल नागरिकांमधून होत आहे..ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस.नेहमीचेच बिबट्याचे हल्ले परंतु अशा प्रकारे लहान मुलींवर बिबट्याने हल्ले केल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे या भागात वन विभागाने सर्च ऑपरेशन सुरू करून जांबुत पिंपरखेड या भागात ज्याप्रमाणे बिबटे गेट बंद केले आहे तसे ऑपरेशन राबवावे व बिबटे जेरबंद करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.