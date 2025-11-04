पुणे

Leopard Attacks: शिरूरमध्ये संतापाचा स्फोट! बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर निष्क्रिय प्रशासनाविरोधात तहसीलदार कार्यालयाला टाळे"

Tehsil Office Locked: शिरूर तालुक्यात बिबट हल्ल्यांत वाढ; संतप्त नागरिकांचे आंदोलन, तहसील कार्यालयाला टाळे ठोकून निषेध तीन जीव गेल्यानंतरही शासन उदासीन! बिबट्यांच्या दहशतीवर संताप; शिरूरमध्ये आंदोलन तापले आहे.
शिरूर : शिरूर तालुक्यात बिबट्यांच्या मानवावरील हल्ल्यात वाढ झाली असताना आणि १५ दिवसांत तीनजणांना बिबट्याच्या हल्ल्यात जीव गमवावे लागूनही शासन स्तरावर गांभीर्य पाळले जात नसल्याच्या निषेधार्थ तालुक्यातील विविध संस्था - संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत सोमवारी (ता. ३) तहसीलदार कार्यालयाला टाळे ठोकले.

