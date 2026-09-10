Shirur Maratha reservation protest: शिरूरमध्ये मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला पाठिंबा; मराठा आरक्षणासाठी पुणे–नगर मार्गावर रास्ता रोको

शिरूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या १३ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंब्यासाठी शिरूरकर नागरीकांनी आज शिरूर शहरात रास्ता रोको आंदोलन केले. मनोजदादा तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है... आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं... अशा घोषणा देत आलेल्या समाजबांधवांनी शहरातून जाणाऱ्या पुणे - अहिल्यानगर रस्त्यावर पाबळ फाटा येथे ठिय्या दिला. सुमारे तासाभरापेक्षा अधिक काळ रस्ता रोखून धरल्याने शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली. .नगरसेवक अभिजीत पाचर्णे, सुनिल जाधव, सागर नरवडे, उमेश शेळके, नीलेश गाडेकर, यांच्यासह युवा नेते अविनाश घोगरे, रामभाऊ शेटे, बबन महाराज थोरात, वैशाली गायकवाड, हरिभाऊ वीर, प्रा. सतीश धुमाळ, संतोष शिंदे, रमेश दसगुडे, सुनील पडवळ, विश्वास पतंगे, प्रदीप वाखारे, राहुल निकुंभ, योगेश महाजन, अविनाश जाधव, संभाजीराजे कर्डिले, संपत दसगुडे, महेंद्र येवले, केशव शिंदे, जयवंत साळुंके, नंदु जाधव, सूरज काळे, बबन जगदाळे , प्रशांत बेंद्रे, सुशांत कुटे, स्वप्निल रेड्डी, नामदेव पवार आदींसह शिरूर शहर व पंचक्रोशीतील समाजबांधव तरूण, महिला या आंदोलनात सहभागी झाले होते. .दुपारी तळपत्या उन्हात तरूणांसह महिला भगवे झेंडे हाती घेऊन अचानक रस्त्यावर उतरले. मनोज जरांगे यांच्या जयजयकाराच्या आणि आरक्षण मागणीच्या घोषणांनी यावेळी परिसर दणाणून गेला. भर उन्हात रस्त्यावर उतरलेल्या समाजबांधवांनी थेट रस्त्यावर ठिय्या दिला; तर सामाजिक कार्यकर्ते सावळेराम आवारी यांनी उन्हात रस्त्यावर झोपून या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक खोळंबल्याने पोलिसांनी आंदोलनस्थळी धाव घेत पर्यायी मार्गांनी वाहतूक वळविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, लहूजी शक्ती सेना व मातंग एकता आंदोलनाच्या वतीने या आंदोलनाला पाठिंब्याचे पत्र दादाभाऊ लोखंडे व विशाल जोगदंड यांनी दिले..मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे हे समाजाच्या आरक्षणासाठी प्राण पणाला लावून बसले असताना आपणही आपापल्या परीने या आंदोलनाचा हिस्सा व्हावा व मराठा आरक्षणाच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधले जावे, यासाठी रास्ता रोको आंदोलन करावे लागल्याचे सुनिल जाधव यांनी स्पष्ट केले. शांततामय मार्गाने आंदोलन करताना कुणीही कायदा हातात घेऊन आंदोलनाला गालबोट लावू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. गावातून जाणाऱ्या या प्रतिकात्मक आंदोलनाची दखल प्रशासनाने घ्यावी व आरक्षणाबाबतच्या समाजबांधवांच्या भावना शासनदरबारी पोचवाव्यात, अशी मागणी प्रा. सतीश धुमाळ यांनी केली. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास लवकरच पुणे - नगर महामार्ग रोखला जाईल, असा इशारा रमेश दसगुडे यांनी दिला. मराठा समाजाला वारंवार आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचे प्रकार आता सहन केले जाणार नाहीत. शासनाने तातडीने सकारात्मक व ठोस निर्णय घेतला नाही तर मराठा समाजाचा संयमाचा बांध फुटून आंदोलनाची व्याप्ती वाढू शकते, असा इशारा वैशाली गायकवाड यांनी दिला..पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील व निवासी नायब तहसिलदार स्नेहा गिरीगोसावी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी या निवेदनातून करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.