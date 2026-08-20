Pune Crime: शिरूरमध्ये एमडी विक्रीच्या तयारीत दोघे ताब्यात; २० ग्रॅम मेफेड्रोनसह ९.१० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

शिरूर : तालुक्यातील मलठण येथील एमडी (मेफेड्रोन) जप्त केल्याच्या कारवाईची धग कायम असतानाच शहरातही एमडी विक्रीचे जाळे सक्रिय असल्याचे पोलिस कारवाईतून उघड झाले आहे. एमडी विक्रीच्या तयारीत असलेल्या दोघांना पोलिसांनी येथील एका लॉजिंगमधून रात्री उशिरा ताब्यात ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून वीस ग्रॅम एमडी, दोन मोबाईल व आलिशान मोटार असा सुमारे नऊ लाख दहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.दादा बबन धावडे (रा. कोल्हेवाडी, राजापूर, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) आणि अमोल राजाराम पोटावळे (रा. राजापूर, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) अशी ताब्यात घेतलेल्यांची नावे आहेत.. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिरूर शहरातील मार्वल कम्फर्ट (सुरज) लॉजवर छापा टाकला असता तेथे एका खोलीत वास्तव्यास असलेल्या धावडे व पोटावळे यांच्याकडे चार लाख रुपये किंमतीचे मॅफेड्रोन आढळून आले. याशिवाय दोन मोबाईल फोन तसेच आलिशान मोटार (एमएच १६ बीएम ७९९९) पोलिसांनी जप्त केली. या कारवाईत एकूण नऊ लाख दहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. .दरम्यान, शिरूर तालुक्यात यापूर्वीही एमडी विक्री करणाऱ्या टोळीविरुद्ध पुणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व शिरूर पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने मोठी कारवाई केली होती. त्यानंतर काही काळ एमडी विक्रीला आळा बसल्याचे चित्र होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मलठण येथील मोठ्या कारवाईनंतर आता शिरूर शहरातही एमडीसह दोघे सापडल्याने अमली पदार्थ विक्रीचे जाळे पुन्हा सक्रिय झाल्याचे पोलिस कारवाईतून दिसत आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.या रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहचून संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्याचे आव्हान पोलिस यंत्रणेसमोर आहे. याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस हवालदार संजीव जाधव यांनी फिर्याद दिली असून, संशयितांविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.