पुणे

Pune Crime : दुर्दैवी अंत! ४ महिन्यांच्या मुलीसह मायलेकांनी विहिरीत उडी घेऊन संपवलं जीवन; पाबळमधील हृदयद्रावक घटना

Incident Details at Pabal, Shirur : पाबळ (शिरूर) येथे पतीच्या त्रासाला कंटाळून भाग्यश्री जाधव यांनी आपल्या दोन मुलांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. शिक्रापूर पोलिसांनी आरोपी पती राजू जाधव याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक केली आहे.
Pune Crime News

Pune Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पाबळ : पाबळ (ता. शिरूर) येथे पतीकडून वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून विवाहितेने आपल्या दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक (Pabal Woman) घटना घडली. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी महिलेच्या पतीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
mother
shirur
police case
wife and husband
Children

Related Stories

No stories found.