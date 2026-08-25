Drunk Truck Driver: मद्यधुंद ट्रकचालकाची चालत्या वाहनातून उडी; चालकाविना ट्रक घरावर धडकला, मुलांची प्रसंगावधानाने सुटका

शिरूर : लोखंडी सळयांनी भरलेल्या आणि भरधाव चाललेल्या ट्रकचा प्रथम पुढे चाललेल्या एका मोटारीला धक्का लागला... मात्र तशाही अवस्थेत चालकाने ट्रक तसाच पुढे दामटला... दरम्यान काही दूचाकीस्वार आपला पाठलाग करीत आहेत, असा संशय बळावलेल्या ट्रकचालकाने अत्यंत धोकादायक पद्धतीने इतर वाहनांना मागे टाकत ट्रक जोरात पुढे नेला आणि काही कळायच्या आत चालत्या ट्रकमधून बाहेर उडी घेतली... चालकाविना अनिर्बंध झालेला हा ट्रक काही अंतरावर गेला आणि नंतर रस्ता सोडून खाली उतरत एका इमारतीवर जाऊन धडकला... शिरूर - पाबळ रस्त्यावरील या थरारामध्ये जिवितहानी झाली नसली; तरी घराकडे ट्रक येताना पाहून पायरीवर खेळत बसलेली मुले प्रसंगावधान राखत घरात पळाल्याने मोठा अनर्थ टळला..सोमवारी (ता. २४) रात्री आठ ते साडे आठच्या सुमारास अण्णापूर (ता. शिरूर) गावाजवळ हा थरार घडला. या घटनेनंतर पळून गेलेला ट्रकचालक अप्पासाहेब विलास शिंदे (रा. चंदननगर, पुणे) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. श्रावणी सोमवार असल्याने शिरूर शहर ते रामलिंग पर्यंतच्या मार्गावर काल मोठी वर्दळ होती. परंतू रामलिंगहून (जुने शिरूर) पुढे गेल्यानंतर मद्यधुंद अवस्थेतील चालक शिंदे याने आपल्या ताब्यातील लोखंडी सळयांनी भरलेला ट्रक (क्र. एमएच १२ एचडी ९८०१) भरधाव नेला..त्यादरम्यान, एका मोटारीला मागे टाकताना तीला ट्रकचा धक्का लागला. त्यामुळे मोटारचालकाने हॉर्न वाजवून थांबण्याचा इशारा केला असता ट्रकचालक ट्रक घेऊन पसार झाला. दरम्यान, मोटारचालक व काही दूचाकीस्वार आपला पाठलाग करीत असल्याचा संशय आल्याने त्याने ट्रक नागमोडी चालवायला सुरवात केली. ट्रक जोराने हेलकावे खावू लागल्याने या रस्त्यावर काही काळ दहशत पसरली. अण्णापूर जवळ तर या बहाद्दराने थेट चालत्या ट्रकमधून बाहेर उडी मारली. रस्त्याकडेच्या गवतात पडल्याने त्याला फारशी दुखापत झाली नाही. परंतू चालकाविना अनिर्बंध झालेला ट्रक तसाच काही अंतर पुढे जाऊन नंतर रस्त्याखाली उतरत अण्णापूर येथील रस्त्याकडेला असलेल्या विकास शिंदे यांच्या इमारतीवर येऊन आदळला. या इमारतीच्या प्रांगणात काही मुले खेळत होती. ट्रक घराकडे येताना पाहून सर्व मुलांनी घरात धूम ठोकली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. या धडकेने शिंदे यांच्या घराचे मोठे नूकसान झाले, तर ट्रकच्या दर्शनी बाजूचा चक्काचूर झाला..या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक राहुल भागवत, सहायक फौजदार राजेंद्र चव्हाण, वाहतूक पोलिस अंमलदार शेखर झाडबुके, सचिन गोरे, शिवाजी बनकर आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरा घटनास्थळाचा पंचनामा केल्यानंतर ट्रकचालक शिंदे याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. चालत्या ट्रकमधून उडी घेतल्याने तो जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रूग्णालयात उपचार चालू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.