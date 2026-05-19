Shirur Police Crackdown: शिरूर पोलिसांची गावठी व बेकायदा दारूविक्रीवर धडक कारवाई; हातभट्ट्या उध्वस्त

शिरूर : गावठी दारूच्या हातभट्टया व बेकायदा देशी - विदेशी दारूविक्रीच्या धंद्यांविरूद्ध शिरूर पोलिसांनी कडक मोहिम उघडली असून, शिरूर शहर व परिसरासह बेट भागातील वाड्या - वस्त्यांवर चोरून - लपून चालू असलेले दारूधंदे उध्वस्त करताना गेल्या दोन दिवसांत पाच जणांविरूद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईतून देशी - विदेशी दारूच्या बाटल्यांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. .पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार व गोविंद खटींग यांच्यासह परशुराम सांगळे, नितीन सुद्रीक, बाळासाहेब भवर, सागर बोराडे, शंकर बल्लाळ, जी. एस. गोसावी या पथकाने शिरूर शहरासह तालुक्यातील कवठे येमाई, मलठण, टाकळी हाजी, आमदाबाद, आमदाबाद फाटा व डोंगरगण या भागात केलेल्या कारवाईतून चार ते पाच ठिकाणी बेकायदा गावठी दारू गाळणाऱ्या हातभट्टया उध्वस्त केल्या. आमदाबाद येथील हॉटेलच्या आडोशाला चालू असलेल्या देशी - विदेशी दारूविक्रीचाही पोलिसांनी भांडाफोड केला. या कारवाईतून अविनाश प्रकाश उचाळे (वय ३२) व नितीन एकनाथ चोरे (वय ४३, दोघे रा. डोंगरगण, ता. शिरूर) लहू सखाराम वागदरे (कवठे येमाई, ता. शिरूर), अक्षय किसन साळवे (वय २६) व परशुराम वसंत पवार (वय ३५, दोघे रा. आमदाबाद, ता. शिरूर) यांच्याविरूद्ध गु्न्हे दाखल केले असून, या कारवाईतून पोलिसांनी २७ हजार १६५ रूपये किंमतीच्या देशी - विदेशी दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या तर हातभट्टी दारू धंद्यांवर कारवाई करून जागेवरच नष्ट केली..गावठी दारूच्या हातभट्टयांसह, देशी - विदेशी दारूविक्रीविरूद्ध पोलिसांनी गेल्या आठवडाभरापासून मोहिम उघडूनही रोज नव्याने कारवाई होत असतानाही अनेक भागात राजरोस दारूचे धंदे चालू असल्याच्या तक्रारी आहेत. बेट भागातून जाणाऱ्या अष्टविनायक महामार्गालगतच्या अनेक गावांत गावठी दारूचे धंदे चालू असून, रस्त्याकडेच्या अनेक हॉटेल व ढाब्यांवर देशी - विदेशी दारूच्या बाटल्यांची खुलेआम बेकायदा विक्री चालू असल्याच्या स्थानिक नागरीकांच्या तक्रारी आहेत. वाहनचालक या ढाब्यांवर दारू पिवून सरळ रस्त्यावर वाहने आणीत असल्याने छोटे - मोठे अपघात वारंवार घडत असल्याचे चित्र आहे..चांडोह (ता. शिरूर) येथील एका गावठी दारूच्या धंद्यावर कारवाई करून पोलिसांनी देवीदास उर्फ रामदास नानाभाऊ शिंदे याच्याविरूद्ध सोमवारी (ता. १८) बेकायदा दारूविक्रीचा गुन्हा दाखल केला. तत्पूर्वी शुक्रवारी (ता. १५) सकाळी शिंदे याच्याविरूद्ध कारवाई करून नोटीस बजावली असताना, साडेचार तासांनीच त्याला पुन्हा गावठी दारू विक्री करताना पोलिसांनी पकडले. त्याच्याकडून त्यावेळी दीड हजार रूपये किंमतीची गावठी दारू जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी गावठी दारूधंद्यांविरूद्ध कारवाईचा धडाका लावला असला तरी, गुन्हे दाखल झालेल्या दारूधंदेवाल्यांना अटक होत नसल्याने पोलिसांची दारूधंदेवाल्यांवर जरब राहिली नसल्याचेच या घटनेवरून अधोरेखित होत आहे.