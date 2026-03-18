Pune Crime News : धक्कादायक घटनेने पुणे हादरले ! समलिंगी संबंधाला विरोध केल्याने १२ वर्षांच्या मुलाची निर्घृण हत्या, संशयित तरुण ताब्यात

Pune Crime: पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील दहिवडी गावात १२ वर्षीय शाळकरी मुलाची धक्कादायक हत्या झाल्याची घटना घडली आहे. साईराज गणेश मांजरे (वय १२, सहावी इयत्ता) या विद्यार्थ्याचा मृतदेह घराजवळील विहिरीजवळ अर्धनग्न अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी भावकीतील एका तरुणाला संशयित म्हणून ताब्यात घेतले असून, चौकशी सुरू आहे..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, साईराज शाळेतून घरी आल्यानंतर कपडे बदलून खेळायला गेला होता. सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास मांजरेवस्ती परिसरातील विहिरीजवळ त्याचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत सापडला. मृतदेहावर जखमा आढळून आल्याने हत्येचा संशय व्यक्त होत आहे. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह रुग्णालयात दाखल करण्यात आला असून, पोस्टमॉर्टम अहवालाची प्रतीक्षा आहे..Chh. Sambhajinagar: गादीत गुंडाळून लावत होते मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट; तीसगाव परिसरातील घटना, आईसह सावत्र वडील ताब्यात.पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समलिंगी संबंधाला विरोध केल्यामुळे ही हत्या झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. संशयित तरुण भावकीतील असून, त्याच्याकडून अधिक माहिती घेण्यात येत आहे. या घटनेमुळे दहिवडी परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून, नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..FAQs 1. साईराज मांजरे कोण होता? ( साईराज हा १२ वर्षीय सहावीतील शाळकरी मुलगा होता. 2. ही घटना कुठे घडली? ही घटना पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील दहिवडी गावात घडली. 3. मृतदेह कुठे सापडला? मृतदेह घराजवळील विहिरीजवळ सापडला. 4. पोलिसांनी कोणाला ताब्यात घेतले आहे? भावकीतील एका तरुणाला संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे. 5. हत्येचे संभाव्य कारण काय आहे? समलिंगी संबंधाला विरोध केल्यामुळे हत्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 6. सध्या तपासाची स्थिती काय आहे? ( पोस्टमॉर्टम अहवालाची प्रतीक्षा असून पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू आहे.