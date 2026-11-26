शिरूर : दिवंगत उद्योगपती रसिकलाल माणिकचंद धारिवाल यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पुणे जिल्हा कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेने 'रघुनाथ सुवर्ण केसरी' स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती स्पर्धेचे आयोजक पैलवान अशोक पवार यांनी दिली. पुणे जिल्ह्यातील चार व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दोन अशा सहा तालुक्यांसाठी ही स्पर्धा असून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकलेल्या मल्लांच्या प्रदर्शनीय कुस्त्या पाहण्याची संधी देखील मिळणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले..येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या मैदानावर आयोजित या स्पर्धेचे उद्घाटन शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी सहा वाजता नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे, जिल्हा परिषद सदस्या सुजाता पवार, माणिकचंद उद्योगसमूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य धारिवाल, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राहुल पाचर्णे, नगरसेवक संतोष थेऊरकर, उद्योजक राहुल दहिया व डॉ. योगेश उपलेंचवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. .या उद्घाटनानंतर उपमहाराष्ट्र केसरी पै. वेदिका सासणे विरुद्ध जूनियर वर्ल्ड चॅम्पियन विजेती पै. बिपाशा दहिया तसेच आशियाई सुवर्णपदक विजेती पै.धनश्री फंड विरुद्ध जूनियर वर्ल्ड चॅम्पियन विजेती पै. रजनीता जांगडा या महिला मल्लांचे सामने रंगणार आहेत. .रविवारी (ता. २९) सायंकाळी महाराष्ट्र केसरी पै. सिकंदर शेख विरुद्ध भारत केसरी पै. साहिल कोहली तसेच राष्ट्रीय खेळाडू पै. मनीष रायते विरुद्ध कॅडेट वर्ल्ड चॅम्पियन विजेता पै. लकी कोहली या मल्लांचे प्रदर्शनीय सामने बघण्याची संधी मिळणार असल्याचे आयोजक पै. बालाजी गव्हाणे व पै.अविनाश गवारे यांनी सांगितले. .केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे,माणिकचंद उद्योग समूहाचे प्रमुख प्रकाश धारिवाल, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व नीलेश लंके, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार माउली कटके, संग्राम जगताप, माजी आमदार अशोक पवार, पुणे जिल्ह्यातील पहिले महाराष्ट्र केसरी पै. रघुनाथ पवार, नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य पै. मंगलदास बांदल, तसेच उद्योजक राहुल दहिया यांच्या हस्ते मानाचा 'रघुनाथ सुवर्ण केसरी' किताब तसेच विविध गटातील विजेत्यांना पारितोषिके वितरण केले जाणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.