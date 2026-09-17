पुणे

Ranjangaon Ganpati Tradition: रांजणगाव परिसरात शेकडो वर्षांची ‘एक गाव, एक गणपती’ परंपरा कायम; महागणपतीच सर्वांची आराध्य देवता

रांजणगावसह परिसरातील २५ गावांत शेकडो वर्षांची ‘एक गाव, एक गणपती’ परंपरा; महागणपतीच आराध्य दैवत मानून सार्वजनिक मंडळांना येथेच पूर्णविराम
Unique Tradition: 'Ek Gaon Ek Ganpati' in Ranjangaon and Surrounding Areas

Unique Tradition: 'Ek Gaon Ek Ganpati' in Ranjangaon and Surrounding Areas

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
Updated on

शिरूर : या चौकाचा गणपती, त्या गल्लीचा गणपती, शेजारी - शेजारी दोन मंडळांच्या गणपतीचे मंडप आणि एका मंडळात वाद झाल्याने फुटून त्याच परीसरात दुसऱ्या मंडळाची स्थापना असे चित्र सार्वजनिक गणेशोत्सवात सर्रास दिसत असताना महागणपतीच्या वास्तव्याने पुनीत आणि पावन झालेल्या रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) व परीसरातील तब्बल २५ गावांत आजही 'एक गाव एक गणपती' हीच प्रथा पाळली जाते. शेकडो वर्षांची ही प्रथा स्थानिक ग्रामस्थांनी मनोभावे जपली असताना वाढत्या औद्योगिकरणाच्या निमीत्ताने वाढलेल्या लोकवस्तीतूनही महागणपतीलाच आराध्य दैवत मानून गणेशोत्सव साजरा केला जातो.

Loading content, please wait...
ranjangaon
Ganpatipule
dagadusheth halwai ganpati temple trust
ganpatipule temple
Ganpati Visarjan 2025
Ranjangaon accident details
Ranjangaon police investigation
Ganpati Temple theft
shooting in Ranjangaon
Marathi News Esakal
www.esakal.com