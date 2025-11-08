Shirur Agriculture : कासारी हद्दीत अज्ञात टँकरद्वारे रसायनयुक्त पाणी सोडल्याने ग्रामस्थ संतप्त!

तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता. शिरूर) येथील शासकीय तळ्याच्या शेजारी असलेल्या पडीक जमिनीत अज्ञात टँकरद्वारे रात्रीच्या वेळी रसायनयुक्त पाणी सोडल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित झाला असून पाणी सोडणाऱ्या अज्ञाताविरुद्ध ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. येथील शेतकरी शिवाजी काळकुटे यांच्या शेताशेजारील पडीक जमिनीत रात्रीच्यावेळी अज्ञात टँकरमधून रसायनयुक्त पाणी सोडल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या ठिकाणी रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते त्या ठिकाणचे गवत पूर्णपणे जळून गेले असून जमिनीला भेगाही पडलेल्या आहेत..गेल्या दोन महिन्यापासून अनेकवेळा रसायनयुक्त पाणी येथील पडीक जमिनीत सोडले असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले आहे. येथून सुमारे २०० मीटर अंतरावर शासकीय तळे आहे. रसायनयुक्त पाणी पावसाच्या पाण्याबरोबर शेजारी असलेल्या शासकीय तळ्यात वाहून गेल्याचे काही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. गेली दोन महिन्यापासून हे रसायनयुक्त पाणी सोडले असल्याचे येथील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. येथील रसायनयुक्त पाणी सोडलेल्या जागेची आज शनिवारी (ता.८) शेतकरी शिवाजी काळकुटे, सामाजिक कार्यकर्ते हनुमंत नरके, संतोष काकडे, रामदास भुजबळ यांच्यासह काही ग्रामस्थांनी केली. येथील रसायनयुक्त सोडलेले पाणी पावसाच्या पाण्यात शासकीय तलावात वाहून गेले असून शेजारीच गावची पाणीपुरवठा करणारी विहीर आहे. या विहिरीच्या पाण्यातही हे रसायनयुक्त पाणी पाझरून गेले असावे असे या ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. .अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहरात पाण्याची गळती थांबेना नळ वाहिन्या तुटून व जीर्ण होऊन रोज हजारो लिटर पाण्याचा अपव्यय.गावची पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीच्या पाण्याची तपासणी करावी तसेच संबंधित प्रदूषित रसायनयुक्त पाणी सोडणाऱ्या अज्ञात टँकर चालकाविरुद्ध त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी प्रशासक असलेल्या ग्रामसेवकांकडे ग्रामस्थांनी केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात ग्रामसेवक वसंत पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, येथील शासकीय तळ्याशेजारी असलेल्या पडीक जमिनीत रसायनयुक्त पाणी सोडण्यात आले असल्याची तक्रार भ्रमणध्वनीद्वारे ग्रामस्थांनी केली असून, त्यानुसार संबंधितावर नजर ठेवून त्वरित कारवाई करण्यात येईल तसेच विहिरीच्या पाण्याची त्वरित तपासणी केली जाईल असे आश्वासन ग्रामसेवक श्री पवार यांनी सकाळच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.