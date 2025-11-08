पुणे

Shirur Agriculture : कासारी हद्दीत अज्ञात टँकरद्वारे रसायनयुक्त पाणी सोडल्याने ग्रामस्थ संतप्त!

Toxic Water : रसायनयुक्त पाणी पावसाच्या पाण्यात मिसळून शेजारील सरकारी तलावात गेल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता धोक्यात.
तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता. शिरूर) येथील शासकीय तळ्याच्या शेजारी असलेल्या पडीक जमिनीत अज्ञात टँकरद्वारे रात्रीच्या वेळी रसायनयुक्त पाणी सोडल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित झाला असून पाणी सोडणाऱ्या अज्ञाताविरुद्ध ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. येथील शेतकरी शिवाजी काळकुटे यांच्या शेताशेजारील पडीक जमिनीत रात्रीच्यावेळी अज्ञात टँकरमधून रसायनयुक्त पाणी सोडल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या ठिकाणी रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते त्या ठिकाणचे गवत पूर्णपणे जळून गेले असून जमिनीला भेगाही पडलेल्या आहेत.

