पुणे

Shirwal Accident भरधाव कार डिव्हायडर तोडून ३-४ वेळा उलटली अन् ट्रकला धडकली; १९-२० वर्षांच्या ४ तरुणांचा जागीच मृत्यू

Pune-Satara Highway Accident पुणे सातारा महामार्गावर शिरवळ महामार्गावर भीषण कार अपघातात चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झालाय. कारचा चुराडा झाला असून घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य होतं. मृत्यू झालेले तरुण मावळ तालुक्यातील आहेत.
Pune-Satara Highway Crash Kills Four Maval Youths Near Shirwal

Pune-Satara Highway Crash Kills Four Maval Youths Near Shirwal

Esakal

अशपाक पटेल
Updated on

शिरवळ ता . ११ : पुणे -सातारा महामार्गावरील शिरवळमध्ये मंगळवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगात कार उलटल्यानंतर ट्रकला धडकली. या अपघातात मावळ तालुक्यातील १९ ते २० वर्षांची चार तरुण मुलं जागीच मृत्यूमुखी पडली तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. खंडाळा तालुक्यातील शिरवळमध्ये हा अपघात झाला. जखमी झालेल्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Marathi News Esakal
www.esakal.com