Shirwal Accident भरधाव कार डिव्हायडर तोडून ३-४ वेळा उलटली अन् ट्रकला धडकली; १९-२० वर्षांच्या ४ तरुणांचा जागीच मृत्यू

शिरवळ ता . ११ : पुणे -सातारा महामार्गावरील शिरवळमध्ये मंगळवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगात कार उलटल्यानंतर ट्रकला धडकली. या अपघातात मावळ तालुक्यातील १९ ते २० वर्षांची चार तरुण मुलं जागीच मृत्यूमुखी पडली तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. खंडाळा तालुक्यातील शिरवळमध्ये हा अपघात झाला. जखमी झालेल्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मध्यरात्री पुण्याहून साताऱ्याच्या दिशेने तरुण जात होते. यावेळी साताऱ्याला जाणाऱ्या मार्गिकेवर भरधाव वेगात नेक्सॉन कारवरचं चालकाचं नियंत्रण सुटलं. यानंतर कार डिव्हायडर तोडून पुण्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गिकेवर गेली. डिव्हायडरला धडकताच कार ३ ते ४ वेळा उलटली आणि विरुद्ध दिशेनं जाणाऱ्या ट्रकवर आदळली..कारने ट्रकला इतक्या जोरात धडक दिली की यात कारचा चुराडा झाला आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य होतं. तळेगाव ताभाडे इथल्या चार तरुणांचा यात जागीच मृत्यू झाला तर इतर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर शिरवळ पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी गाडीत अडकलेल्यांना बाहेर काढलं आणि जखमींना रुग्णालयात पाठवण्यात आले..कार अपघात प्रकरणी ट्रकचालक शिकुमार देवांगत यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. कार चालक२० वर्षीय मयुर हनुमंत शिंदे हा चालवत होता. मयुरसह दीक्षित हा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. तर वेदांत अर्जुन बारिंगे (19 रा . तळेगाव दाभाडे ता .मावळ ), सोनसिंग धीरेंद्र ठाकूर (19 रा. कामशेत ता. मावळ), आदित्य बाळासाहेब गरुड ( 19 रा. टाकावे ता. मावळ) व निखिल बाळू राऊत ( २० रा कामशेत ता . मावळ ) या चौघांचा जागीच मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.