Shital Tejwani Loan Fraud : शीतल तेजवाणीने सेवा विकास बँकेचे कोट्यवधी कर्ज गैरवापरात वापरले; जुनी लॅम्बोर्गिनी खरेदी!

Cooperative Bank LoanFraud : शीतल तेजवाणीने सेवा विकास सहकारी बँकेचे कोट्यवधी कर्ज गैरवापर केले, रेंज रोव्हरच्या कर्जातून जुनी लॅम्बोर्गिनी कार खरेदी. CID तपास सुरू असून पोलिस कोठडीवर आहे.
पुणे : मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीने सेवा विकास सहकारी बँकेचे सव्वासात कोटी रुपये कर्ज थकविल्याचे पुढे आले आहे. तिने रेंज रोव्हर कंपनीच्या या आलिशान कारची खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या तीन कोटींच्या कर्जातून लॅम्बोर्गिनी कंपनीची जुनी कार खरेदी केली आहे.

