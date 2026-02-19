Shiv Jayanti 2026 : शिवनेरीवर शिवभक्तांची अलोट गर्दी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित राहणार

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३९६ व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण आहे. आज, १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी,शिवनेरी किल्ल्यावर भव्य 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव'साजरा होत आहे. बुधवार सायंकाळपासूनच शिवभक्तांची अलोट गर्दी शिवनेरीवर पाहायला मिळत आहे.शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सव मोठ्या थाटात साजरा होत आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज शिवनेरीवर राज्य पूजा करणार असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई, सांस्कृतिकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाला राज्यभरातून लाखो शिवभक्त दाखल झाले असून, ते महाराजांपुढे नतमस्तक होत आहेत..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थळ असलेल्या किल्ले शिवनेरीवर राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाच्या वतीने १७ ते १९ फेब्रुवारी दरम्यान तीन दिवसीय 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव' आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात मर्दानी खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, ऐतिहासिक प्रदर्शने आणि पारंपरिक कार्यक्रमांचे आयोजन आहे. किल्ल्यावर आकर्षक सजावट करण्यात आली असून, जन्मस्थळाच्या आतील भागातही विशेष सजावट केली गेली आहे..देशभरात उत्सवमहाराष्ट्राबरोबरच मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आदी शहरांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिरवणुका, व्याख्याने आणि शिवरायांच्या पुतळ्यांवर पुष्पहार अर्पण करण्यात येत आहेत. शिवभक्त सोशल मीडियावर शुभेच्छा, कोट्स आणि छायाचित्रे शेअर करत महाराजांच्या शौर्य, स्वराज्य स्थापना आणि न्यायपूर्ण शासनाच्या वारशाला सलाम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.