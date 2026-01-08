पुणे

Pune News : शिवसेना शहरप्रमुखांच्या मोटारीवर अज्ञातांनी केली दगडफेक; उमेदवार सारिका पवार किरकोळ जखमी

नाना भानगिरे आणि सारिका पवार या काळेपडळ परिसरातील मयूर जेएमएनएस सोसायटीमध्ये बुधवारी सायंकाळी प्रचारासाठी गेले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्या मोटारीवर अज्ञातांनी दगडफेक केली, तर प्रभाग क्रमांक ४१ मधील शिवसेनेच्या उमेदवार सारिका पवार यांच्यावर झालेल्या दगडफेकीत त्या किरकोळ जखमी झाल्या. काळेपडळ परिसरात ही घटना बुधवारी सायंकाळी पावणेआठच्या सुमारास घडली.

