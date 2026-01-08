Pune News : शिवसेना शहरप्रमुखांच्या मोटारीवर अज्ञातांनी केली दगडफेक; उमेदवार सारिका पवार किरकोळ जखमी

पुणे - शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्या मोटारीवर अज्ञातांनी दगडफेक केली, तर प्रभाग क्रमांक ४१ मधील शिवसेनेच्या उमेदवार सारिका पवार यांच्यावर झालेल्या दगडफेकीत त्या किरकोळ जखमी झाल्या. काळेपडळ परिसरात ही घटना बुधवारी सायंकाळी पावणेआठच्या सुमारास घडली. .नाना भानगिरे आणि सारिका पवार या काळेपडळ परिसरातील मयूर जेएमएनएस सोसायटीमध्ये बुधवारी सायंकाळी प्रचारासाठी गेले होते. यावेळी अज्ञात व्यक्तींनी भानगिरे यांच्या मोटारीवर अचानक दगडफेक केली. या घटनेत मोटारीचे नुकसान झाले..त्याचदरम्यान प्रचार करत असताना काही हल्लेखोरांनी पवार यांच्यावरही हल्ला केला. यात हाताला दगड लागल्यामुळे त्या किरकोळ जखमी झाल्या. या घटनेची माहिती मिळताच काळेपडळ पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात येत आहे, असे भानगिरे यांनी सांगितले..दरम्यान, पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासह हल्लेखोरांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. घटनेची शहानिशा करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती काळेपडळ ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.