पुणे

Dr. Neelam Gorhe : शिवसेना २५ जागांवर ठाम; वरिष्ठ स्तरावरून निर्णय होणार

भाजपने देऊ केलेल्‍या १५ जागा शिवसेनेला मान्‍य नाहीत.
dr. neelam gorhe

dr. neelam gorhe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी २५ उमेदवारांची प्रभागनिहाय यादी मंत्री उदय सामंत यांना दिली. त्‍या यादीनुसार शिवसेनेला जागा देण्‍याची मागणी भाजपकडे केली आहे. याबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील व विजय शिवतारे यांच्यामध्‍ये चर्चा झाली.

Loading content, please wait...
pune
Decision
Eknath Shinde
pune municipal corporation election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com