Dr. Neelam Gorhe : शिवसेना २५ जागांवर ठाम; वरिष्ठ स्तरावरून निर्णय होणार

पुणे - 'शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी २५ उमेदवारांची प्रभागनिहाय यादी मंत्री उदय सामंत यांना दिली. त्या यादीनुसार शिवसेनेला जागा देण्याची मागणी भाजपकडे केली आहे. याबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील व विजय शिवतारे यांच्यामध्ये चर्चा झाली..याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावरून होईल, असे पाटील यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे हे याबाबत अंतिम निर्णय घेतील व शिवसेना २५ जागांवर ठाम आहे,'' अशी माहिती शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत शनिवारी दिली.डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, 'भाजपने देऊ केलेल्या १५ जागा शिवसेनेला मान्य नाहीत. आमची प्रभागनिहाय यादीबाबत बैठक झाली आहे. विजय शिवतारे, रवींद्र धंगेकर, अजय भोसले, आबा बागूल हे यावेळी उपस्थित होते. याबाबत पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे हे अंतिम निर्णय घेतील..नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानुसार १६५ पैकी आम्हाला सरासरी ४७ जागा मिळणे अपेक्षित होते पण आम्ही २५ जागा मागितल्या असून, त्या तरी भाजपने देणे आवश्यक आहे. महापालिका निवडणुकीत सन्मानजनक युती व्हावी, ही शिवसैनिकांची अपेक्षा आहे. अंतिम निर्णय अल्पावधीत होईल.'विजय शिवतारे आणि प्रमोद भानगिरे यांच्यातील वादाबाबत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, 'त्या दोघांमध्ये वाद झालेले नाहीत. शिवसेना पक्षाच्या चौकटीतच पक्षाचे सर्व नेते काम करतात. भानगिरे हे त्यांचे खासगी काम असल्याने बैठकीमधून लवकर गेले. बाकी काही घडलेले नाही. शहरात स्वतंत्र लढावे, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे, पण हा निर्णय माझ्या हातात नाही..राज्यात महायुतीची चर्चा ठिकठिकाणी सुरू आहे. पुण्यात इतर पर्याय काय याबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नाही. त्या बाबतचा निर्णय आमच्या पक्षाचे नेते घेतील. ज्याठिकाणी आमचे संघटन चांगले त्या जागा आम्ही घेणार आहोत.'.शिवतारे- भानगिरे यांच्यात वादभाजपबरोबर वाटाघाटी करताना कोणते मुद्दे असावेत, या बाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. गोऱ्हे, विजय शिवतारे, नाना भानगिरे, अजय भोसले आदींची बैठक शहराच्या मध्यवर्ती भागातील एका हॉटेलमध्ये शनिवारी सकाळी झाली. त्यात भाजपकडे द्यायच्या २५ जागांच्या यादीबाबत चर्चा होती..त्या यादीतील हडपसर आणि परिसरातील काही नावांबाबत भानगिरे आग्रही होते. परंतु, शिवतारे यांनी त्या नावांत बदल केला. शहरातील आणि ग्रामीण भागातील उमेदवारांवरून सुरू झालेल्या दोघांतील वादाचे पर्यावसान हमरीतुमरीवर झाले. त्यामुळे भानगिरे यांना भावना अनावर झाल्या आणि बैठकीतून ते निघून गेले, असे उपस्थितांकडून समजले..