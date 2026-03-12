Pune News: शिवसेनेचा पुणे महापालिकेवर हंडा मोर्चा; हडपसर परिसरात पाणीटंचाई, आंदोलनकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी!

पुणे: हडपसर परिसरात कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सुरू आहे. पाणी टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी शिवसेनेकडून बुधवारी महापालिकेवर हंडा मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी पाणी टंचाईबाबत जोरदार घोषणाबाजी करत महापालिकेचा निषेध नोंदविला. .Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्...शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वाखाली हंडा मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोरच महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. .या वेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्वाती टकले, माजी सरपंच राकेश झांबरे, मच्छिंद्र दगडे, उपजिल्हाप्रमुख अमर घुले, सुभाष घुले, मिलिंद अहिरे आदी उपस्थित होते. या आंदोलनात महिला, ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. आंदोलकांच्यावतीने भानगिरे यांनी आयुक्त नवलकिशोर राम यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन दिले.’’.Parner Crime: अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून अत्याचार; पारनेरमधील धक्कादायक प्रकार, लहाण बहिणीला पाच जणांनी रस्त्यात अडवलं अन्... भानगिरे म्हणाले, ‘‘हडपसर मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ४१ मध्ये मोठ्या पाण्याच्या टाक्या उभारल्या आहेत. या टाक्यांची क्षमता हजारो लिटरची आहे. तरीही महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून पुरवठा कमी दाबाने सुरू आहे. पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय सुरू आहे. महापालिकेने तातडीने सुधारणा करून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा पंधरा दिवसांत शिवसेना स्टाईलने आंदोलन केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.