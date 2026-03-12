पुणे

Pune News: शिवसेनेचा पुणे महापालिकेवर हंडा मोर्चा; हडपसर परिसरात पाणीटंचाई, आंदोलनकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: हडपसर परिसरात कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सुरू आहे. पाणी टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी शिवसेनेकडून बुधवारी महापालिकेवर हंडा मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी पाणी टंचाईबाबत जोरदार घोषणाबाजी करत महापालिकेचा निषेध नोंदविला.

