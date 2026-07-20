पुणे

Manchar News : मंचर दूध भेसळ प्रकरणातील फरारी आरोपींना त्वरित अटक करा; शिवसेनेचे नेते रमेश येवले यांची मागणी

मंचर दूध भेसळ प्रकरणातील फरारी आरोपींना मंचर पोलिसांनी तातडीने अटक करावी तसेच या प्रकरणातील धागेदोरे नेमके कुठपर्यंत पोहोचले आहेत.
Ramesh Yevale

Ramesh Yevale

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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - मंचर दूध भेसळ प्रकरणातील फरारी आरोपींना मंचर पोलिसांनी तातडीने अटक करावी तसेच या प्रकरणातील धागेदोरे नेमके कुठपर्यंत पोहोचले आहेत, याची अन्न व औषध प्रशासनाने निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आंबेगाव तालुका शिवसेनेचे नेते रमेश येवले यांनी केली.

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