Ambegaon unseasonal rain relief: आंबेगावातील अवकाळी पावसाने उघड्यावर आलेल्या कुटुंबांना शिवसेनेचा दिलासा; रमेश येवले यांच्याकडून दोन लाखांहून अधिक मदत

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागात अवकाळी मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून लाखणगाव परिसरात सामान्य नागरिकांच्या घरांची पडझड, पोल्ट्री शेड, गोठे तसेच शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आज शनिवारी सकाळी शिवसेना नेते रमेश येवले, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अरूण गिरे, युवासेनेचे कार्यकारिणी सदस्य सचिन बांगर यांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली तसेच रमेश येवले यांनी नुकसानग्रस्त कुटुंबाना व परिसरातील शेतकरी बांधवांना दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकची आर्थिक मदत देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे..यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकरी व नागरिकांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. अनेक कुटुंबांचे संसार अवकाळी पावसामुळे उघड्यावर आले असून पोल्ट्री व्यवसायिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या कठीण परिस्थितीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना पक्षाच्या वतीने रमेश येवले यांनी नुकसानग्रस्त कुटुंबातील संदीप निवृत्ती मिंडे, छाया स्वामी जांभळे, जयसिंग ज्ञानेश्वर रोडे, उदय अरुण मुंगसे, मोहन श्रीराम वाळुंज, नारायण फकिरा मिंडे, मंगेश कैलास दळे यांसह परिसरातील शेतकरी बांधवांना दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकची आर्थिक मदत देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला..यावेळी युवासेना तालुका अध्यक्ष योगेश थोरात, लाखणगावचे माजी सरपंच महादेव कानसकर, मार्तंड टाव्हरे, नरेंद्र अण्णा भागवत, किसन टाव्हरे, कारभारी गाडगे, महेश भोजणे, भूषण रोडे, सोमनाथ भागवत, कैलास गाढवे यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.."कोणत्याही संकटात शिवसेना तुमच्या पाठीशी ठाम उभी आहे," असा विश्वास नागरिकांना देऊन प्रशासनाने आंबेगाव तालुक्यातील नुकसानग्रस्तांचे तातडीने पंचनामे करून शेतकरी, पोल्ट्री व्यावसायिक व घरांचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना त्वरित आर्थिक मदत देण्याची मागणी शिवसेना पदाधिकारी यांचेकडून करण्यात आली.