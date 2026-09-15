भगवानराव दराडे यांची तालुका प्रमुख म्हणून फेरनिवड.

सोबत पासपोर्ट. भगवानराव दराडे.
तालुकाप्रमुखपदी दराडेंची फेरनिवड
शिवसेना ठाकरे गटाची तालुका कार्यकारिणी जाहीर
पाथर्डी, ता. १५ ः शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली असून, तालुका प्रमुख म्हणून भगवानराव दराडे यांची फेरनियुक्ती करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर दक्षिणचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र दळवी व रामदास गोल्हार यांनी तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांची यादी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवली होती. या यादीला ठाकरे यांनी मान्यता दिल्यानंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी जाहीर करण्यात आल्या.
निवडलेले पदाधिकारी व पदे पुढीलप्रमाणे. तालुका प्रमुख- भगवानराव दराडे, उपजिल्हा समन्वयक- वसंत खेडकर, तालुका समन्वयक- रामकिसन भिसे, तालुका संघटक- सागर राठोड, विधानसभा समन्वयक- दत्तू कोरडे, उपजिल्हा संघटक- यमाजी भिसे, उपतालुका समन्वयक- बबन शेळके, उपतालुका संघटक- संजय शिरसाट, नितीन अंदुरे.
टाकळी मानूर गट-गणात उपतालुकाप्रमुख- केशव खेडकर, उप तालुकासमन्वयक प्रमुख-बबन लोभा चव्हाण, विभागप्रमुख- चंद्रकांत शेळके, उपविभाग प्रमुख- उद्धव केदार व कृष्णा आघाव, गटप्रमुख- साहेबराव काळे व अशोक कान्हू दहिफळे, उपगटप्रमुख- ज्ञानेश्वर कैलास बेळगे व अमोल बोरसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भालगाव-अकोला गट-गण उपतालुकाप्रमुख-बाळासाहेब खेडकर, उपतालुका समन्वयक पोपट रोकडे, विभागप्रमुख आजिनाथ धायतडक, उपविभागप्रमुख अप्पासाहेब ढाकणे व दत्तात्रय दातीर, गटप्रमुख शरद वारे व प्रवीण दहिवाळ.
कासार पिंपळगाव गट-गण- उपतालुकाप्रमुख- रामदास दराडे, उपतालुका समन्वयक- नवनाथ वाघ, विभागप्रमुख गौतम वाघ, उपविभागप्रमुख- सुनील मुखेकर व संदीप रघुनाथ जगताप, विभाग समन्वयक- राजेंद्र दगडू खेडकर, गटप्रमुख- अंकुश रामराव आव्हाड व अशोक सातपुते.
माळीबाभूळगाव गट-गण- उपतालुकाप्रमुख बाळासाहेब केंदळ, विभागप्रमुख बाळासाहेब सातपुते, उपविभागप्रमुख गणेश भापसे, गटप्रमुख बाळासाहेब उत्तम कराळे व भीमसिंग अकोलकर, उपगटप्रमुख उद्धव बबन चोथे.
मिरी-करंज गट-गण- उपतालुकाप्रमुख- भागीनाथ गवळी, विभागप्रमुख अरुण गिते, उपविभागप्रमुख सुरेश बर्फ व शरद चांगदेव लोंढे, गटप्रमुख एकनाथ आढाव व शुभम गिते, उपगटप्रमुख शरद गवळी.
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