Pune Politics: मंचरमध्ये ठाकरे गटाचा एल्गार! गद्दारीच्या निषेधार्थ काळ्या फिती बांधून आंदोलन; 'निष्ठावंतांच्या बळावरच शिवसेना मजबूत'

-डी.के.वळसे पाटील मंचर : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाबरोबर गद्दारी केल्याच्या निषेधार्थ मंचर(ता.आंबेगाव) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात बुधवारी (ता.१) शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या वतीने निष्ठावंत शिवसैनिकांनी आंदोलन केले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी हाताला काळ्या फिती बांधून घोषणाबाजी करत संताप व्यक्त केला.यावेळी कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र होत्या..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...प्रा.डॉ.अनिल नारायण निघोट यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात शाखाप्रमुख ज्ञानेश्वर राऊत, राहुल कोंडे, शंकर भैय्ये, किसन भैय्ये, हभप शंकर डोकडे, अशोक गुंजाळ, शंकर गायकवाड, राजू मैड, बुधाजी गायकवाड, सोपान निघोट, अनिल शंकर निघोट, गोरख निघोट, जालिंदर घुले, प्रकाश जाधव, साहेबराव ननावरे, बबन काळे, प्रल्हाद नेवासकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.." निष्ठावंत शिवसैनिकांच्या ताकदीवर संघटना उभी आहे. काही लोकांनी पक्ष सोडला म्हणून शिवसेना कमकुवत होणार नाही. उलट निष्ठावंत कार्यकर्ते अधिक जोमाने जनतेमध्ये जाऊन पक्षाची विचारधारा अधिक बळकट करतील," असा विश्वास डॉ. अनिल निघोट यांनी व्यक्त केला..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.आंदोलना दरम्यान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेच्या विचारांशी निष्ठा कायम ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. तालुक्यातील विविध भागांतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक आंदोलनात सहभागी झाले होते. ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.