पुणे

वाई:-वसंत व्याख्यानमाला वृत्त. अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे.

वाई:-वसंत व्याख्यानमाला वृत्त. अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे.
Published on

शिवरायांच्या नीतिमूल्यांची करा जपणूक

विकास खारगे; वाईतील व्याख्यानमालेत मुलाखत

वाई, ता. १३ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या महाराष्ट्रातील १२ गड किल्ल्यांना युनेस्कोचे मानांकन मिळाल्याने त्यांची जागतिक वारसा स्थळ अशी नोंद झाली आहे. या गड-किल्ल्याच्या संरक्षणाबरोबरच छत्रपतींच्या नीतिमूल्यांची जपवणूक करण्याची सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे, असे प्रतिपादन महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी येथे केले.
लोकमान्य टिळक स्मारक संस्था संचलित वसंत व्याख्यानमालेत श्री. खारगे यांची ‘युनेस्कोचा गड सर करताना’ या विषयावर डॉ. रूपाली अभ्यंकर यांनी मुलाखत घेतली. यावेळी चित्रफितीच्या माध्यमातून श्री. खारगे यांच्या जीवनकार्याचा प्रवास उलगडला.

श्री. खारगे म्हणाले, ‘‘सक्सेस युनिव्हर्सिटी (यूके) व हावर्डमध्ये उच्च शिक्षण कोर्स पूर्ण केले. सांस्कृतिक विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. यावेळी छत्रपतींची वाघनखं ही लंडनमधून आणण्यात यश मिळाले. त्यानंतर युनेस्कोसाठी काम करण्याची संधी मिळाली.’’

छत्रपतींच्या गड-किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये नोंद करण्यासाठी युनोस्कोच्या निकषांत प्रस्ताव सादर केला. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करून आवश्यक सर्व पुरावे सादर केले.’’ त्यानंतर छत्रपती शिवरायांचे गड-किल्ले जागतिक स्तरावर पोहोचले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
अजित क्षीरसागर यांनी प्रास्ताविक केले. विद्या साळी यांनी परिचय करून दिला. डॉ. चिंतामणी केळकर यांनी सत्कार केला. प्रसाद कुलकर्णी यांनी आभार मानले.
यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मेटकरी, नायब तहसीलदार अतुल मर्ढेकर, भाऊसाहेब जगदाळे आदी उपस्थित होते.
----------------------------

07885
वाई : विकास खारगे यांची मुलाखत घेताना डॉ. रूपाली अभ्यंकर.
--------------------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Shivaji Maharaj ethical values
UNESCO world heritage sites
importance of preserving heritage
historical forts of Maharashtra
Vikas Kharge interview
cultural preservation in Maharashtra
significance of Shivaji Maharaj
Vasant lecture series
Mumbai historical sites
heritage conservation in India
importance of tourism in Maharashtra
educational initiatives in preserving history
cultural legacy of Shivaji Maharaj
Maharashtra local history
UNESCO recognition of forts
preserving Maharashtra's culture
शिवाजी महाराज नीतिमूल्ये
युनेस्को जागतिक वारसा
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड
विकास खारगे मुलाखत
सांस्कृतिक वारसा संरक्षण
वसंत व्याख्यानमाला
शिवराज्याची महत्ता
ऐतिहासिक स्थळांची माहिती
महाराष्ट्र सेमिनार
शिवाजींचा वारसा
शिक्षणातील ऐतिहासिक निष्कर्ष
छत्रपती शिवाजी महाराज
महाराष्ट्रातील वारसा स्थळांची काळजी