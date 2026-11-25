पुणे : शहरातील वर्दळीच्या आणि संवेदनशील असलेल्या शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात बुधवारी (ता. २५) दुपारी भरदिवसा एका तरुणावर गोळीबार करून कोयत्याने सपासप वार केल्याची खळबळजनक घटना घडली. या हल्ल्यात मंदार मारुती किवळे (वय ३५, रा. कात्रज) हा गंभीर जखमी झाला आहे. मंदार हा खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी असून, तो १८ नोव्हेंबर रोजी कारागृहातून जामिनावर बाहेर आला होता..पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मंदार किवळे हा बुधवारी दुपारी सव्वा एक वाजण्याच्या सुमारास न्यायालयीन कामकाजासाठी शिवाजीनगर न्यायालयात आला होता. तो न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून काही अंतरावर मेट्रो स्टेशनच्या पार्किंगजवळ रस्त्यावर उभा होता. त्यावेळी दुचाकींवरून आलेल्या सहा हल्लेखोरांनी त्याला गाठले. आरोपींनी त्याच्यावर दोन पिस्तुलांतून गोळ्या झाडल्या. मात्र, पिस्तुलातून गोळी न सुटल्याने त्याचे मॅगझीन रस्त्यावर पडले. परंतु दुसऱ्या पिस्तुलातील गोळी मंदारच्या पाठीला चाटून गेली..गोळीबाराचा प्रयत्न फसल्यानंतर मंदारने जीव वाचवण्यासाठी तेथून कुंभारवाड्याच्या दिशेने पळ काढला. परंतु, हल्लेखोरांनी पाठलाग करून त्याला कौटुंबिक न्यायालयालगतच्या ‘चेंबर्स सहा’ इमारतीसमोर गाठले. त्यानंतर त्याच्या डोक्यावर, मानेवर आणि हातावर कोयत्याने सपासप वार केले. मंदार रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्यानंतर हल्लेखोर हवेत कोयते फिरवत दुचाकीवरून पसार झाले. रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत मंदार उठून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला पदपथावर गेला; मात्र मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाल्याने तो तेथेच कोसळला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्याला उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, या घटनेमुळे न्यायालय परिसरातील वकील, पक्षकार आणि नागरिकांमध्ये घबराट पसरली होती..जुन्या वादातून हल्ल्याचा संशयकात्रज परिसरातील संतोषनगर येथे जमिनीच्या आणि आर्थिक वादातून २० एप्रिल २०२५ रोजी शुभम सुभाष चव्हाण याचा खून झाला होता. याप्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात मंदार किवळे याच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल होता. चार दिवसांपूर्वीच जामिनावर सुटलेला मंदार हा बुधवारी तारखेनिमित्त न्यायालयात आला होता. या खुनाच्या वादातूनच त्याच्यावर हा हल्ला झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी तेथून दोन पिस्तुले, कोयता आणि मॅगझीन जप्त केले आहे.दोन संशयित आरोपी ताब्यात -घटनास्थळावरून दोन पिस्तुले आणि मॅगझीन जप्त केले असून, आरोपींची नावे निष्पन्न झाली आहेत. पसार झालेल्यांपैकी दोन संशयित आरोपींना दौंड आणि पाटस यादरम्यान ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त हसन गोहर यांनी दिली..आरोपींचा शोध घेण्यासाठी गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलिसांची आठ ते दहा पथके तयार केली आहेत. पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. जखमी झालेल्या तरुणाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून, कात्रज परिसरातील शुभम चव्हाण खून प्रकरणाशी त्याचा काय संबंध होता, हे तपासले जात आहे. न्यायालयाच्या परिसरात सुरक्षेसाठी ‘कोर्ट कंपनी’ तैनात असून, पोलिसांकडून दर महिन्याला सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. - संजय दराडे, पोलिस सह आयुक्त, पुणे शहर. मंदार किवळे याच्या दोन्ही हातांवर गंभीर जखमा असून, डोक्याला मागच्या बाजूने फ्रॅक्चर झाले आहे. उजव्या हाताला आणि पाठीला गोळी चाटून गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाला असून, त्याचे प्रमाण पाहून पुढील उपचार केले जातील. रुग्णाची प्रकृती चिंताजनक असून, पुढील ७२ तास काहीही सांगता येणार नाही.- डॉ. यल्लाप्पा जाधव, अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.