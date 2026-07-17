Pune Traffic: शिवाजीनगर ते औंध वाहतूक कोंडी; मेट्रो काम, अतिक्रमण आणि खड्ड्यांमुळे पुणेकर हैराण

पुणे : गणेशखिंड रस्त्यावरील शिवाजीनगर परिसरात मेट्रोचे काम, अरुंद रस्ता आणि वाहनांची गर्दी यामुळे वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली आहे. दररोज सकाळी आणि सायंकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी संचेती चौक, सिमला ऑफीस चौक, कृषी महाविद्यालय, औंधपर्यंत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.या मार्गावर दररोज सकाळी कृषी महाविद्यालयासमोरील उड्डाणपुलावरून सिमला ऑफिस चौकाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर वाहनांचा खोळंबा होतो, तर सायंकाळी सिमला ऑफिस चौकापासून कृषी महाविद्यालय, आचार्य आनंदऋषिजी महाराज चौक (विद्यापीठ चौक) ते थेट औंधमधील ब्रेमेन चौकापर्यंत वाहनांच्या रांगा पाहायला मिळतात. .विशेषतः सकाळी नऊ ते अकरा आणि सायंकाळी पाच वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत या भागातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होत असल्याने व्यावसायिक, नोकरदार, विद्यार्थी आणि रुग्णवाहिकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. या गंभीर समस्येकडे वाहतूक पोलिसांनी लक्ष देऊन तत्काळ नियोजन करण्याची मागणी होत आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.अतिक्रमण, खड्ड्यांमुळे कोंडीत भरया भागात केवळ मेट्रोच्या कामामुळेच नव्हे, तर अतिक्रमणांमुळेही रस्ते अरुंदरस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडलेले मोठे खड्डे अपघातांना आणि कोंडीला कारणीभूत ठरत आहेत.सर्व अतिक्रमणे तातडीने दूर करून महापालिकेने रस्त्यालगतची अपूर्ण कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासह रस्त्यावरील धोकादायक खड्डे त्वरित बुजवावेत.वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेने संयुक्तपणे तातडीने पावले उचलून या कोंडीतून वाहनचालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.