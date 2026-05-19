पुणे

शिवाजीनगरमध्ये नाल्यात विनापरवाना काम

शिवाजीनगरमध्ये नाल्यात विनापरवाना काम
Published on

शिवाजीनगर, ता. १९ : नाल्यात विनापरवाना खोदाई करून काम केल्याप्रकरणी योग्य ती कार्यावही करावी, असे पत्र शिवाजीनगर घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने कार्यकारी अभियंता बांधकाम विकास विभाग, झोन क्रमांक सहा यांना दिले आहे. बीएससीसी रस्त्याजवळील एच. व्ही. सरदेसाई, भरत पाठक यांच्या बंगल्याशेजारील नैसर्गिक नाल्यात विनापरवाना खोदाई करून सिमेंटचे पाईप बसवण्यात आले आहेत. नैसर्गिक नाला, ओढ्यात काम करायचे असेल तर महापालिकेची परवानगी आवश्यक असते; परंतू कोणतीही परवानगी न घेता काम केल्याने संबंधित काम होईपर्यंत अधिकारी शांत का होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आमच्या मलःनिस्सारण विभागाकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली. तेथे विनापरवाना काम चालू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार आम्ही पुढील कार्यवाहीसाठी बांधकाम विभागाला पत्राद्वारे कळविले आहे, असे घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब ढवळे-पाटील यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

unlicensed excavation Shivajinagar
natural drain construction rules
Shivajinagar construction permits
environmental impact of excavation
civic authority Shivajinagar
Shivajinagar drainage issues
construction violations in Shivajinagar
community concerns Shivajinagar
environmental regulations Maharashtra
permissions for excavation Shivajinagar
natural drainage problems
unauthorized construction activities
Shivajinagar locality issues
local news Shivajinagar
Shivajinagar civic complaints
विनापरवाना खोदाई शिवाजीनगर
नैसर्गिक नाल्याचे काम
शिवाजीनगर बांधकाम परवाने
शिवाजीनगरची नागरिक समस्या
खोदाई कामाबाबत नियम
शिवाजीनगरमध्ये खोदाईची माहिती
महापालिका परवानगी प्रक्रिया
स्थानिक समस्या शिवाजीनगर
शिवाजीनगरच्या नाल्यांची स्थिती
शिवाजीनगर मशिनरी कसे कार्य करते
खोदाईच्या हानीकारक परिणामांची चर्चा
शिवाजीनगर सामाजिक सुरक्षा
खोदकामासाठी आवश्यक परवाने
महापालिकेच्या नियमांची माहिती
शिवाजीनगरच्या ठिकाणी कामांची पाहणी