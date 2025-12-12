पुणे

Pune Traffic Update : शिवणे- नांदेड पूल रस्ता शनिवारी रात्री वाहतुकीसाठी बंद; महावितरणची भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम!

Shivane Road Closure : शिवणे ते नांदेड पूल हा मुख्य रस्ता महावितरणच्या भूमिगत वीजवाहिनी कामासाठी आज शनिवार रात्री १० ते रविवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत पूर्णपणे बंद राहणार आहे. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
शिवणे : शिवणे परिसरातील महावितरणतर्फे नवीन विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येत असून, यासाठी मारुती मंदिर, शिवणे ते नांदेड पूल हा रस्ता शनिवार रात्रीपासून रविवारी पहाटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. नागरिकांनी पर्यायी रस्त्याचा वापर करावा, अशी माहिती महावितरणतर्फे देण्यात आली आहे.

