Tamhini Ghat Accident : प्रगतीची भरारी राहिली अर्धवट; अपघातानंतर कोंढवे धावडे, कोपरे परिसरात शोककळा

Tragic Accident Claims Lives of Six Young Entrepreneurs : कोकण सहलीसाठी गेलेल्या शिवणे परिसरातील सहा परिश्रमी तरुणांचा ताम्हिणी घाटात झालेल्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला.
शिवणे : आई-वडिलांची परिस्थिती बेताची असताना स्वतः उद्योजक होण्याचे स्वप्न पाहिले. काहींनी बारावीनंतरचे शिक्षण अर्धवट सोडून मोठ्या मेहनतीने छोट्या व्यवसायाची सुरुवात केली होती. कष्टातून मिळालेल्या पैशातून क्षणभर विश्रांतीसाठी कोकणात फेरफटका मारायला निघालेल्या सहा तरुणांवर काळाने घाला घातला.

