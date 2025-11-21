Tamhini Ghat Accident : प्रगतीची भरारी राहिली अर्धवट; अपघातानंतर कोंढवे धावडे, कोपरे परिसरात शोककळा

शिवणे : आई-वडिलांची परिस्थिती बेताची असताना स्वतः उद्योजक होण्याचे स्वप्न पाहिले. काहींनी बारावीनंतरचे शिक्षण अर्धवट सोडून मोठ्या मेहनतीने छोट्या व्यवसायाची सुरुवात केली होती. कष्टातून मिळालेल्या पैशातून क्षणभर विश्रांतीसाठी कोकणात फेरफटका मारायला निघालेल्या सहा तरुणांवर काळाने घाला घातला. .ताम्हिणी घाटात अपघाती मृत्यू झालेल्या तरुणांची ही करूणकथा. हे सर्वजण एकमेकांचे जिवलग मित्र. दहावी-बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते नोकरीच्या शोधात होते. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी शिवणे परिसरात ‘एस. के. मोमोज’ या नावाने मोमोज विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. सर्वजण मेहनत घेत असल्याने व्यवसायाला हळूहळू गती मिळू लागली. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ते आपल्या घरची परिस्थिती सुधारू लागले होते. कामात स्थिर झाल्यानंतर काहीच दिवसांपूर्वी त्यांनी मिळून ‘थार’ ही कार विकत घेतली होती. .Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! दारुच्या नशेत पुतण्याला पाण्यात बुडवले; गुन्हा लपविण्यासाठी ‘प्रत्यक्षदर्शी’ वृद्ध काकाचाही खून, पिंपरखेडमधील धक्कादायक प्रकार..‘कोकणात जातो’ असे सांगून सर्वजण एकत्र सोमवारी (ता. १७) घरातून मार्गस्थ झाले होते. मात्र त्यांचा हा प्रवास अखेरचा ठरला. प्रथम चव्हाण यांचे वडील टेम्पो चालक असून आई धुणी-भांडीची कामे करते. पुनीत शेट्टी यांच्या वडिलांचे निधनझाले असून आई मोलमजुरी करते. साहिल गोटे यांचे वडील रिक्षा चालवतात, तर भाऊदेखील रिक्षा चालवतो. कोळी कुटुंबातील वडील बिगारी काम आणि वॉचमन अशी कामे करतात. शिवा माने यांचे पालक उत्तमनगर येथे फुलांचे हार तयार करून विकतात. घरासाठी काहींना पैसे जमवायचे होते, तर काहींना स्वतःची गाडी घ्यायची होती. काहींना भावंडांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलायची होती. प्रत्येकाच्या मनात अनेक स्वप्ने होती..या घटनेची माहिती मिळताच कोंढवे धावडे येथील पोलिस पाटील अतुल धावडे पाटील, माजी सरपंच उमेश पाटील, प्रकाश साळवे, विलास ढम यांनी घटनास्थळी धाव घेत पालकांना आधार देणे आणि पोलिसांना माहिती देण्यासाठी मदत केली.कुटुंब कल्याणासाठी व्यवसायराष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमुळे या परिसरात विविध राज्यांतील अनेक जण नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थायिक झाले आहेत. शिवणे, कोंढवे धावडे, कोपरे आणि उत्तमनगरातील अनेक कुटुंबे मोलमजुरीच्या विविध कामांतून उपजीविका करतात. तसेच गेल्या काही दिवसांत येथील लोकसंख्यादेखील वाढली आहे. त्यामुळे व्यवसायाच्या मार्गातून कुटुंबाचे कल्याण करण्याचे ध्येय या तरुणांनी उराशी बाळगले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.