Shivrajyabhishek Celebration: जुन्नरमध्ये शिवराज्याभिषेकानिमित्त सांस्कृतिक जल्लोष; सहा ठिकाणी भव्य प्रवेशद्वार, बिबट सफारी प्रकल्पाला मंजुरीची घोषणा

जुन्नर: शिवजन्मभूमी किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी जुन्नर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक चौकात छत्रपती शिवराय यांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठ्या आनंदी व उत्साही वातावरणात साजरा करण्यात आला. .शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकालगत जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून सुमारे २६ लाख रुपये खर्च करून नव्याने हायड्रोलिक लिफ्ट बसवण्यात आली. या लिफ्टचा यावेळी शुभारंभ करण्यात आला. स्मारकजवळ लिफ्ट बसविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब गाजरे यांनी शासन दरबारी सतत पाठपुरावा केला. त्यांच्या या मागणीला अखेर सहा वर्षानंतर यश येऊन ही यंत्रणा कार्यान्वित केली गेली. तर जुन्नर मधील ५५ कलाकारांचा सहभाग असलेला शिवप्रताप सोहळा हे नाटक यावेळी सादर करण्यात आले. या नाटकाला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद देत कौतुक केले..यावेळी झालेल्या सभेत आमदार शरद सोनवणे यांनी सांगितले की, इतिहासकालीन जुन्नर तालुक्यामध्ये सहा ठिकाणी प्रत्येकी तीन कोटी रुपये खर्चाचे सर्वोत्तम प्रवेशद्वार, महाद्वार बांधण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या निधीला शासनाकडून पाठपुरावा करून मंजुरी मिळवून आणलेली आहे तर बिबट सफारी प्रकल्पाला देखील मंजुरी मिळवून आणली असून लवकरच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भूमिपूजन होणार..याप्रसंगी ह.भ.प. संग्राम बापू भंडारे म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी जे हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले ते कायम राखण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. काही हिंदू बांधव धर्मांतरित झालेले आहेत त्यांची घरवापसी शिवनेरीच्या पायथ्याशी कार्यक्रम आयोजित करून घेण्यात यावी असे आवाहन देखील भंडारे यांनी यावेळी केले..याप्रसंगी नगराध्यक्ष सुजाता काजळे, भाजप नेत्या आशा बुचके, बाजार समितीचे संचालक संतोष चव्हाण, उपसभापती अमित ढोले, नगरसेवक अलका फुलपगार, विक्रम परदेशी, अनिल रोकडे, नंदकुमार तांबोळी, समीर पुरवंत, अंजली शिंदे, रूपाली परदेशी, बाळासाहेब गाजरे, विकी गोसावी यांसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.