Shivrajyabhishek Celebration: जुन्नरमध्ये शिवराज्याभिषेकानिमित्त सांस्कृतिक जल्लोष; सहा ठिकाणी भव्य प्रवेशद्वार, बिबट सफारी प्रकल्पाला मंजुरीची घोषणा

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Fort Shivneri Festivities: Commemorating Shivarajyabhishek Anniversary at the Royal Base Grid

Fort Shivneri Festivities: Commemorating Shivarajyabhishek Anniversary at the Royal Base Grid

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर: शिवजन्मभूमी किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी जुन्नर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक चौकात छत्रपती शिवराय यांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठ्या आनंदी व उत्साही वातावरणात साजरा करण्यात आला.

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