पुणे

शिरवे शाळेतील तिघी जिल्हा गुणवत्ता यादीत

शिरवे शाळेतील तिघी जिल्हा गुणवत्ता यादीत
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भोर, ता. १४ : शिवरे (ता. भोर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील तीन विद्यार्थिनींनी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान पटकावले. शाळेने सलग पाचव्या वर्षी आपली यशाची परंपरा कायम राखली. इयत्ता सातवीतील श्रुतिका पाटील, आभा डिंबळे आणि अनुष्का वाघमारे अशी यशस्वी विद्यार्थिनींची नावे आहेत. त्यांना वर्गशिक्षक सुनील लेकावळे व मुख्याध्यापक प्रशांत डिंबळे यांचे मार्गदर्शन लाभले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर हे यश मिळवल्याचे लेकावळे यांनी सांगितले. या यशाबद्दल प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सचिन लोखंडे, केंद्रप्रमुख विजय कारभळ, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र डिंबळे यांनी विद्यार्थिनींचे अभिनंदन केले.

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