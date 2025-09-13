पुणे

Shivendra Raje Bhosale : शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून सातारा गॅझेटचा आढावा, अहवालाबाबत ठोस माहिती नाही

Maratha Reservation Satara Gazette : मराठा आरक्षणासाठी सातारा गॅझेटचा अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विभागीय आयुक्तांकडून कार्यवाहीचा आढावा घेतला आहे.
Shivendra Raje Bhosale

Shivendra Raje Bhosale

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मराठा आरक्षण लागू करण्यासंबंधी ‘सातारा गॅझेट’चा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांकडून आरक्षण समितीचे सदस्य आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शुक्रवारी (ता. १२) आढावा घेतला. मात्र, अहवालाबाबत आणि आढाव्याबाबत कोणतीही ठोस माहिती देण्यास नकार दिला.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
maratha community reservation
satara sugar mill
Shivendra Singh Raje
marathi singer
maratha grant karnatak
Maratha reservation protest
Marathwada Gazetteer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com