Shivneri Kesari 2026 : थार, ट्रॅक्टर आणि बुलेट! जुन्नरमध्ये भव्य बैलगाडा शर्यत, शिवनेर केसरी २०२६ची तयारी सुरू

राजेश कणसे आळेफाटा : पुणे जिल्ह्यातील बैलगाडा शर्यतींची पंढरी म्हणून संभोधल्या जाणाऱ्या जुन्नर तालुक्यातील वडगाव कांदळी येथे श्री बिरोबा महाराज युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने श्री पिरसाहेब व मुक्ताईदेवी यात्रा उत्सव तसेच दिवाळी फेस्टिव्हलनिमित्त बैलगाड्यांच्या भव्य शर्यतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे यंदा पाचवे वर्ष असून, ‘शिवनेर केसरी २०२६’ या नावाने होणाऱ्या या स्पर्धेची तयारी सुरू झाली आहे..शुक्रवारी (दि. ६) ते रविवार (दि. ८) नोव्हेंबरदरम्यान प्राथमिक बैलगाडा शर्यती पार पडणार असून, मंगळवारी (दि. १०) नोव्हेंबर रोजी मेगा फायनलचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी बैलगाडामालक आणि शौकिनांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..स्पर्धेतील विजेत्यांसाठी आकर्षक बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रथम क्रमांकासाठी थार गाडी, द्वितीय क्रमांकासाठी स्विफ्ट कार, तृतीय क्रमांकासाठी ट्रॅक्टर, तर चतुर्थ क्रमांकासाठी बुलेट गाडी देण्यात येणार आहे. याशिवाय विविध क्रमांकांसाठी रोख स्वरूपातील आकर्षक बक्षिसेही ठेवण्यात आली आहेत. अशी माहिती बिरोबा महाराज पतसंस्था चेअरमन व प्रतिष्ठाण चे संस्थापक सचिन निलख यांनी दिली.बैलगाडा शर्यतींच्या माध्यमातून ग्रामीण संस्कृती, शेतकरी परंपरा आणि बैलगाडा शर्यतींची परंपरा जपण्याचा प्रयत्न प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात येत आहे. या स्पर्धेला जुन्नर तालुक्यासह परिसरातील बैलगाडामालक, शौकीन आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुख्य आयोजक व श्री बिरोबा महाराज युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सचिन निलख यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.