पुणे

Shivneri Kesari 2026 : थार, ट्रॅक्टर आणि बुलेट! जुन्नरमध्ये भव्य बैलगाडा शर्यत, शिवनेर केसरी २०२६ची तयारी सुरू

Shivneri Kesari 2026 : जुन्नर तालुक्यातील वडगाव कांदळी येथे ६ ते ८ नोव्हेंबरदरम्यान बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. १० नोव्हेंबरला मेगा फायनल होणार असून, विजेत्यांना थार, स्विफ्ट कार, ट्रॅक्टर आणि बुलेट अशी आकर्षक बक्षिसे मिळणार आहेत.
Bullock cart racing competition Shivneri Kesari 2026 to be held at Wadgaon Kandali in Junnar

Bullock cart racing competition Shivneri Kesari 2026 to be held at Wadgaon Kandali in Junnar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

आळेफाटा : पुणे जिल्ह्यातील बैलगाडा शर्यतींची पंढरी म्हणून संभोधल्या जाणाऱ्या जुन्नर तालुक्यातील वडगाव कांदळी येथे श्री बिरोबा महाराज युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने श्री पिरसाहेब व मुक्ताईदेवी यात्रा उत्सव तसेच दिवाळी फेस्टिव्हलनिमित्त बैलगाड्यांच्या भव्य शर्यतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे यंदा पाचवे वर्ष असून, ‘शिवनेर केसरी २०२६’ या नावाने होणाऱ्या या स्पर्धेची तयारी सुरू झाली आहे.

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