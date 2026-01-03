Dr. Neelam Gorhe : शिवसेनेचे ११० उमेदवार रिंगणात

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे ११० उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपसोबत युती होणार असल्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून स्वबळावर शिवसेना निवडणुकीत उतरली असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली..डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘शिवसेनेने १२३ उमेदवारांना ‘एबी’ फॉर्म दिले होते. त्यापैकी विविध कारणांमुळे १० ते १२ उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता निवडणूक रिंगणात शिवसेनेचे ११० उमेदवार आहेत. शहरासाठी ‘वचननामा’ प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.त्यामध्ये पुणे शहराच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका आणि पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा मांडण्यात येणार आहे. शिवसेनेच्या प्रचाराची सुरुवात शनिवारी (ता. ३) दगडूशेठ गणपतीचे दर्शन घेऊन उद्योग मंत्री उदय सामंत करणार आहेत.’.युती का झाली नाही, या प्रश्नावर डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘शिवसेना आणि भाजप यांची युती व्हावी, ही पक्षाची पहिल्या दिवसापासून इच्छा होती. काही जागांवर आम्ही तडजोड करायला तयार होतो पण पुढे प्रगती झाली नाही.भूतकाळात काय घडले, यावर भाष्य करण्यापेक्षा नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून पुणे शहरात करण्यात आलेली विकासकामे पुणेकरांसमोर मांडण्यात येतील. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नऊ जानेवारीला पुण्यात जाहीर सभा आयोजित करण्यात येणार आहे.’.‘मतदार त्यांना जागा दाखवतील’गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी दिल्याबाबत विचारले असता गोऱ्हे म्हणाल्या की, ‘याबाबत मतदार त्यांना जागा दाखवतील. कोणाला उमेदवारी द्यायची याबाबतची जबाबदारी ही पक्षांचीदेखील आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.