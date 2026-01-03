पुणे

Dr. Neelam Gorhe : शिवसेनेचे ११० उमेदवार रिंगणात

भाजपसोबत युती होणार असल्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून स्‍वबळावर शिवसेना निवडणुकीत उतरली.
dr. neelam gorhe

dr. neelam gorhe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे ११० उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपसोबत युती होणार असल्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून स्‍वबळावर शिवसेना निवडणुकीत उतरली असल्‍याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

Loading content, please wait...
Bjp
Eknath Shinde
pune municipal corporation election
shivsena
Neelam Gorhe

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com