Pune Crime News : पुण्यात महिला दिनीच धक्कादायक प्रकार, “तू खूप सुंदर दिसतेस” म्हणत डिलिव्हरी बॉयकडून तरुणीचा विनयभंग; आरोपी सीसीटीव्हीत कैद

Delivery Agent Harassment Case : पुण्यातील एका सोसायटीत डिलिव्हरी बॉयकडून तरुणीचा विनयभंग केल्याची घटना घडली. “तू खूप सुंदर दिसतेस” म्हणत केलेला हा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला असून आरोपीविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
young woman harassed by delivery boy Pune

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune Woman Harassment Case : साहित्याची डिलिव्हरी देण्यासाठी आलेल्या एका डिलिव्हरी बॉयने तरुणीशी गैरवर्तन करत तिचा विनयभंग केल्याची घटना पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी तरुणीच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपीचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, संबंधित आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

