Pune Crime News : पुण्यात महिला दिनीच धक्कादायक प्रकार, “तू खूप सुंदर दिसतेस” म्हणत डिलिव्हरी बॉयकडून तरुणीचा विनयभंग; आरोपी सीसीटीव्हीत कैद

Pune Woman Harassment Case : साहित्याची डिलिव्हरी देण्यासाठी आलेल्या एका डिलिव्हरी बॉयने तरुणीशी गैरवर्तन करत तिचा विनयभंग केल्याची घटना पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी तरुणीच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपीचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, संबंधित आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजीनगर परिसरात राहणाऱ्या एका तरुणीने मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून काही सामान मागवले होते. ६ मार्च रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास संबंधित डिलिव्हरी बॉय सामान घेऊन तिच्या घरी आला. तरुणीने दरवाजा उघडून त्याच्याकडून पार्सल स्वीकारले..पार्सल दिल्यानंतर डिलिव्हरी बॉयने तरुणीकडे पिण्याचे पाणी मागितले. तरुणीने त्याला पाणी दिले. मात्र त्यावेळी आरोपीने तिच्या हाताला स्पर्श करत “तू खूप सुंदर दिसतेस” असे म्हणत गैरवर्तन केल्याचा आरोप तरुणीने केला आहे. या प्रकारामुळे ती घाबरून गेली..Pune Crime: खेळ मांडला! एका महिन्यात विवाहितेचे लावले तीन लग्न; पुण्यातल्या रॅकेटचा पर्दाफाश.घटनेच्या वेळी घरात तिचे बाळ आणि सासू उपस्थित होते. घडलेला प्रकार तिने पतीला सांगितल्यानंतर दोघांनीही तातडीने शिवाजीनगर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.