Theur Crime : अकरावीच्या विद्यार्थिनीवर वर्गातीलच अल्पवयीन मित्राकडून वारंवार अत्याचार; गर्भवती राहिल्यावर प्रकार आला उघडकीस

- सुनील जगतापथेऊर - अकरावीच्या वर्गात शिकत असलेल्या अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच वर्गातील मित्राने वारंवार अत्याचार केल्याची घटना लोणी काळभोर (ता. हवेली) परिसरात घडली असून, मुलगी सात महिन्यांची गर्भवती राहिल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकील आला आहे. या घटनेमुळे लोणी काळभोरसह परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निर्भया ही १६ वर्षाची आहे. तर अल्पवयीन हा १७ वर्षाचा आहे. दोघेही लोणी काळभोर परिसरातील एकाच इमारतीत राहतात, दोघेही लोणी काळभोर येथील एका नामवंत शैक्षणिक संकुलात एकाच वर्गात शिक्षण घेत आहेत. शाळेत दोघेही एकत्रच जात येत..दरम्यान, दोघेही एकाच शाळेत व एकाच वर्गात शिकत असताना दोघेही एकत्र अभ्यास करीत होते. जानेवारी २०२५ मध्ये दोघेजण इमारतीच्या गच्चीवर अभ्यास करत होते. तेव्हा आरोपीने गच्चीवर असलेल्या रुममध्ये नेवुन निर्भयावर जबरदस्तीने बलात्कार केला..त्यानंतर आरोपीने निर्भयाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत तिला धमकी देत, जानेवारी २०२५ ते ११ सप्टेंबर २०२५ या दरम्यान वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. यातून निर्भया ७ महिन्यांची गर्भवती राहिल्यानंतर सदर धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आणि निर्भयाच्या आई वडिलांच्या पायाखालची वाळूच सरकली..याप्रकरणी निर्भयाच्या वडिलांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अल्पवयीन मुलावर भारतीय न्याय सांहिता कलम ६४, ६४(२) एम.सह बालकांचे लैगिक अत्याचारापासुन संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४. ८.१२ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुन्हा दाखल होताच, लोणी काळभोर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रल्हाद जगताप करत आहेत..